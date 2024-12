Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino al 29 dicembre 2024

Con l’avvicinarsi delle festività, il rispetto delle regole stradali è fondamentale per garantire spostamenti sicuri e sereni per tutti

La Regione Lazio ha comunicato il calendario dei servizi di rilevamento della velocità attivi fino a domenica 29 dicembre 2024. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore sicurezza stradale e a prevenire comportamenti pericolosi da parte degli automobilisti. Ecco i dettagli delle nuove postazioni autovelox previste:

Calendario delle postazioni

Venerdì 27 dicembre 2024: Autovelox attivo sull’ Autostrada A/24 nella tratta che attraversa la città di Roma (RM).

Autovelox attivo sull’ nella tratta che attraversa la città di Roma (RM). Domenica 29 dicembre 2024: Autovelox posizionato sull’Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia, nella tratta che ricade nella provincia di Roma (RM).

Obiettivi dell’iniziativa

L’installazione delle postazioni di rilevamento della velocità si inserisce in un piano di controllo stradale volto a:

Ridurre gli incidenti stradali: Il monitoraggio della velocità contribuisce a contenere i comportamenti irresponsabili alla guida. Aumentare la consapevolezza degli automobilisti: La presenza degli autovelox funge da deterrente contro l’eccesso di velocità. Migliorare la qualità della circolazione: Controlli regolari aiutano a mantenere un traffico più fluido e sicuro.

Raccomandazioni per gli automobilisti

Rispetto dei limiti di velocità: Si ricorda l’importanza di adeguare la velocità alle condizioni del traffico e alla segnaletica stradale.

Si ricorda l’importanza di adeguare la velocità alle condizioni del traffico e alla segnaletica stradale. Attenzione alla segnaletica: Le postazioni autovelox sono opportunamente segnalate per avvisare gli utenti della strada.

Le postazioni autovelox sono opportunamente segnalate per avvisare gli utenti della strada. Verifica della validità dei documenti di circolazione: Prima di mettersi alla guida, è sempre consigliato controllare lo stato di revisione e assicurazione del veicolo.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli sul calendario dei controlli e sulle normative vigenti, gli automobilisti possono consultare il portale ufficiale della Regione Lazio o contattare le autorità competenti.

Con l’avvicinarsi delle festività, il rispetto delle regole stradali è fondamentale per garantire spostamenti sicuri e sereni per tutti. Viaggiate in sicurezza!