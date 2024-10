Autovelox nel Lazio, postazioni di controllo velocità attive fino a domenica 20 ottobre

Il Lazio è una delle regioni italiane in cui si registra un numero elevato di infrazioni legate alla velocità

La Polizia di Stato ha annunciato nuove postazioni Autovelox nel Lazio, che saranno attive da martedì 14 ottobre fino a domenica 20 ottobre 2024. L’iniziativa fa parte di un piano di controllo e prevenzione del rispetto dei limiti di velocità sulle principali arterie stradali e autostradali della regione, mirato a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti causati dall’eccesso di velocità.

Calendario delle postazioni

Nel corso della settimana, la Polizia stradale posizionerà gli Autovelox in punti strategici delle strade statali e autostrade del Lazio, monitorando i tratti ad alto rischio di incidenti. Di seguito il calendario delle postazioni annunciate per il periodo:

15 ottobre 2024 : Strada Statale SS / 2, provincia di Viterbo (VT)

: Strada Statale SS / 2, provincia di Viterbo (VT) 19 ottobre 2024 : Autostrada A12 Roma – Civitavecchia, provincia di Roma (RM)

: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia, provincia di Roma (RM) 20 ottobre 2024: Autostrada A24, provincia di Roma (RM)

Obiettivo: sicurezza sulle strade

Il monitoraggio della velocità attraverso gli Autovelox ha l’obiettivo di contenere gli eccessi di velocità, una delle cause principali di incidenti stradali. Secondo i dati forniti dalla Polizia stradale, il Lazio è una delle regioni italiane in cui si registra un numero elevato di infrazioni legate alla velocità, in particolare lungo i tratti autostradali e stradali che collegano i principali centri urbani.

Queste postazioni mobili sono parte di una strategia di sicurezza più ampia che include sia l’intensificazione dei controlli su strada sia campagne di sensibilizzazione. La Polizia di Stato ricorda ai conducenti l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per tutelare la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Un promemoria per gli automobilisti

Si consiglia agli automobilisti di prestare particolare attenzione durante la settimana in cui saranno attive le nuove postazioni Autovelox, mantenendo una guida prudente e conforme alle norme del Codice della Strada. I controlli, oltre a ridurre le infrazioni, sono fondamentali per garantire una circolazione più sicura, soprattutto su arterie come l’A12 e l’A24, spesso caratterizzate da un traffico intenso, soprattutto nei fine settimana.

Le forze dell’ordine continueranno a monitorare i flussi di traffico, con l’obiettivo di disincentivare comportamenti scorretti alla guida e aumentare la sicurezza per tutti gli utenti della strada. Il monitoraggio delle velocità, inoltre, rappresenta uno strumento chiave per ridurre l’impatto di incidenti gravi che mettono a rischio vite umane e causano ingenti danni materiali.