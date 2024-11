Autovelox nel Lazio, postazioni fino a domenica 1 dicembre: tornano i controlli a Frosinone

La Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità che verranno effettuati nella Regione Lazio nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024. Questo calendario ha lo scopo di garantire la sicurezza stradale e di prevenire incidenti, sensibilizzando gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità.

Calendario delle postazioni Autovelox

Ecco nel dettaglio le giornate ei luoghi in cui verranno posizionati gli Autovelox mobili:

Martedì 26 novembre 2024: Strada Provinciale SP 277, provincia di Frosinone (FR). Nella provincia di Frosinone, l’autovelox verrà posizionato lungo la SP 277, strada denominata Asse Attrezzato di Frosinone. Questa strada provinciale è caratterizzata da un traffico misto, con la presenza di mezzi pesanti e veicoli leggeri. L’obiettivo è ridurre la velocità nei tratti più critici e garantire la sicurezza degli utenti. Una delle principali arterie locali sarà sorvegliata per garantire la sicurezza nei tratti più frequentati e spesso teatro di infrazioni.

Mercoledì 27 novembre 2024: Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale, provincia di Viterbo (VT). Questa strada statale, che attraversa la provincia di Viterbo, è un importante collegamento tra l’Umbria e il Lazio. L’autovelox sarà posizionato in un tratto noto per gli incidenti, al fine di dissuadere i conducenti dal superare i limiti di velocità.

Giovedì 28 novembre 2024: Strada Statale SS / SS148, provincia di Latina (LT). Questa arteria è spesso trafficata, soprattutto nel periodo estivo. L’autovelox sarà installato per garantire il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti in un tratto notoriamente pericoloso.

Sabato 30 novembre 2024: Autostrada A / 24, provincia di Roma (RM). L’autostrada A24, nel tratto che collega il Grande Raccordo Anulare (GRA) a Castel Madama, sarà sotto controllo tramite autovelox. Questo tratto è particolarmente trafficato nelle ore di punta e l’autovelox mira a mantenere la sicurezza stradale su una delle principali arterie di collegamento della Capitale.

Domenica 1 dicembre 2024: Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia, provincia di Roma (RM).

Infine, l’ultima postazione autovelox della settimana sarà collocata sull’autostrada A12, nel tratto che va da Civitavecchia a Maccarese, nel territorio romano. Questa strada, utilizzata principalmente per i collegamenti con il porto di Civitavecchia, vedrà l’installazione di un autovelox per garantire che i limiti di velocità siano rispettati in un’area di frequente passaggio di veicoli commerciali.

La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e a prestare la massima attenzione alla guida. Queste misure non sono solo punitive, ma sono pensate per prevenire incidenti e salvaguardare la vita di tutti gli utenti della strada. Ricordiamo che il rispetto delle norme stradali è fondamentale per una circolazione sicura e scorrevole.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

*Foto, Agenzia Ansa