Autovelox nel Lazio, postazioni fino a domenica 30 marzo 2025

Nel corso della settimana che va da lunedì 24 marzo a domenica 30 marzo 2025, la Regione Lazio sarà oggetto di intensificati controlli sulla velocità, grazie all’installazione di nuove postazioni Autovelox da parte della Polizia di Stato. Questi interventi sono finalizzati a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, ridurre il rischio di incidenti e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità.

Nel dettaglio, le postazioni Autovelox attivate nella settimana in esame riguardano due tratte autostradali fondamentali per la circolazione nella Regione:

29 marzo 2025 – Autostrada A/24 RM

La A/24, che collega Roma con il centro Italia, è una delle arterie principali per il traffico locale e di lunga percorrenza. Durante la giornata di sabato 29 marzo, i controlli sulla velocità saranno intensificati su questa autostrada, in particolare per garantire il rispetto dei limiti e ridurre i comportamenti pericolosi degli automobilisti. I viaggiatori sono quindi invitati a prestare particolare attenzione al superamento dei limiti, evitando manovre azzardate e rispondendo alle necessità di sicurezza stradale. 30 marzo 2025 – Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia RM

Domenica 30 marzo 2025, sarà il turno dell’autostrada A/12, che collega la capitale con il porto di Civitavecchia, un’importante via di comunicazione anche per il traffico turistico e commerciale. Anche in questo caso, la Polizia di Stato ha previsto l’installazione di postazioni per il rilevamento della velocità, al fine di garantire la sicurezza dei conducenti e ridurre la probabilità di incidenti, in particolare in un tratto autostradale che può vedere un afflusso di veicoli durante il fine settimana.

La sicurezza prima di tutto

Le nuove postazioni Autovelox sono un elemento fondamentale nell’implementazione di politiche di prevenzione incidenti. La sicurezza stradale è un tema cruciale, soprattutto nelle tratte ad alta percorrenza come quelle autostradali. La presenza degli Autovelox non è solo un deterrente contro le infrazioni, ma anche un importante segnale per tutti gli automobilisti, ricordando loro la responsabilità di mantenere una guida prudente e rispettosa delle norme.

Come fare per evitare sanzioni?

Gli automobilisti sono invitati a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità previsti lungo i tratti autostradali interessati dai controlli. Inoltre, è fondamentale tenere sempre in considerazione le condizioni della strada, che possono variare anche in relazione a meteo e traffico. Utilizzare il proprio veicolo in modo responsabile non solo aiuta a evitare sanzioni, ma soprattutto contribuisce alla sicurezza di tutti coloro che condividono la strada.

Tutela della salute degli utenti della strada

La settimana dal 24 al 30 marzo 2025 vedrà quindi il rafforzamento dei controlli sulla velocità in alcune delle principali arterie stradali del Lazio. Grazie a queste iniziative, la Polizia di Stato punta a ridurre i rischi legati alla velocità e migliorare la sicurezza stradale, un obiettivo fondamentale per la tutela della vita e della salute di tutti gli utenti della strada.

