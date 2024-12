Autovelox nel Lazio, tornano i controlli nella provincia di Frosinone

Dal 9 al 15 dicembre 2024, la Polizia di Stato intensificherà i controlli sulla velocità lungo alcune delle principali arterie stradali della Regione Lazio. Lo scopo di questi controlli è garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti legati all’eccesso di velocità, uno dei principali fattori di rischio.

L’installazione di autovelox mobili lungo le strade laziali non ha solo l’obiettivo di sanzionare, ma anche di prevenire comportamenti pericolosi. La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a prestare attenzione alla segnaletica e a moderare la velocità nei tratti critici. Questi controlli periodici, comunicati in anticipo per garantire la massima trasparenza, mirano a sensibilizzare i conducenti sull’importanza della prudenza al volante.

Di seguito, ecco il dettaglio delle date e delle strade interessate dai controlli elettronici della velocità:

Martedì 10 dicembre 2024: Strada Statale SS 148 — Sabaudia (LT) L’autovelox sarà posizionato lungo la SS 148 nel tratto di Sabaudia ( LT), una delle strade più trafficate della provincia di Latina. La “Pontina” è spesso soggetta a incidenti a causa dell’alta velocità e del traffico intenso, soprattutto negli orari di punta.

Mercoledì 11 dicembre 2024: Strada Provinciale SP 277 — Frosinone (FR) Nella giornata di mercoledì 11, i controlli si sposteranno sulla SP 277 nella provincia di Frosinone. Trattandosi di una strada provinciale, i rischi connessi alla velocità e alle manovre azzardate sono elevati, per questo la Polizia Stradale ha previsto una sorveglianza specifica.

Giovedì 12 dicembre 2024: Strada Statale SS 675 — Umbro-Laziale (VT) Giovedì 12, sarà la volta della SS 675 Umbro-Laziale in provincia di Viterbo (VT). Questa strada, che collega l’Umbria al Lazio, è un importante snodo per chi si sposta tra le due regioni. I controlli mirano a contenere la velocità e garantiscono la sicurezza nei tratti più pericolosi.

Venerdì 13 dicembre 2024: Strada Statale SS 4 — Salaria (RI) Venerdì 13, i controlli si concentreranno sulla strada statale 4 Via Salaria (SS 4). La Salaria è una strada statale che collega Roma al mare Adriatico. Costituisce il principale collegamento di Roma con Rieti, e quello più breve con Ascoli Piceno.