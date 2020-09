Autunno, stagione cool per eccellenza: cosa acquistare?

Eccoci a una delle stagioni più attese dell’anno, almeno per quanto concerne la moda. Sì, perché se è vero come è vero che non sempre l’autunno ci desta grandi simpatie, dato che parla un linguaggio di estati finite, feste abbandonate e colori che piano piano vanno a infuocarsi per poi morire, è pure vero che la moda autunnale è una di quelle che, da sempre, è una di quelle che potenzialmente è più in grado di regalarci delle notevoli soddisfazioni. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Vans: dal 1966 un faro per la moda giovane (e pure meno giovane)

Una azienda californiana nata per soddisfare le esigenze degli skater di tutto il mondo. Ma capace anche di ammantare di uno stile del tutto inconfondibile pure coloro i quali non sono mai saliti su una tavola in vita loro. E nemmeno ne hanno la minima intenzione: stiamo parlando di Vans, il celebre marchio americano che di certo non può mancare nel vostro guardaroba per rendere ogni vostra mise un po’ meno classica, ma sempre di grande effetto.

Vans è sponsor dal 1995 del Vans Warped Tour, un festival di musica punk rock e di sport estremi che si svolge in diversi luoghi del mondo. Europa compresa: è uno dei più importanti festival itineranti mai esistiti e questo marchio sa bene come interpretarne gli umori. Diventando vero e proprio simbolo di uno stile di vita davvero poco avvezzo alle regole e agli stilemi consueti.

Vans ha contribuito anche alla creazione di skate park in tutti gli Stati Uniti e uno anche a Londra. Il fondatore, di origini olandesi ma nato a Boston, ha scoperto casualmente di essere davvero tagliato per l’imprenditoria. E, non volendo stare a scuola, la madre lo ha fatto lavorare come garzone in una piccola fabbrica di scarpe. In questo modo a 34 anni è diventato il vice presidente esecutivo di questa fabbrica!

Una storia di successo, della quale potreste diventare un po’ portavoce e un po’ anche beneficiari, data la collezione del prossimo autunno: colori per tutti i gusti, modelli dai più classici per il marchio ai più estremi, tutti con la linea inconfondibile di Vans, quella che vi permetterà di spopolare a qualsiasi festa o cena, regalandovi un look da veri intenditori.



