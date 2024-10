“Aveva solo 58 anni”: Fiorello, le lacrime scorrono a fiumi | Un malore improvviso è stato fatale

La vita di Fiorello scorre serena, tra un trionfo professionale e una gioia familiare. Ma un tragico evento ha sconvolto lo showman siciliano

Rosario Fiorello, per tutti semplicemente Fiorello, è senza ombra di dubbio lo showman più amato e stimato del rutilante mondo dello spettacolo. Dopo la trionfale stagione di ‘Viva Rai Due‘, il talk show in onda tutte le mattine da una nota piazza di Roma, lo showman siciliano si è concesso una meritatissima pausa in attesa di lanciarsi in una nuova avventura.

Molti conoscono la sua pittoresca e scintillante carriera, iniziata una quarantina d’anni fa come animatore dei villaggi turistici. Pochi invece sono al corrente della sua vita privata e in particolare della famiglia d’origine.

Una famiglia molto unita e legata da rapporti così saldi da resistere ad ogni difficoltà. E che ha dovuto fare i conti con un tragico evento, un lutto improvviso e sconvolgente. Pochi ad esempio sanno che Fiorello ha ben tre fratelli.

Il più famoso dei quali è l’attore Beppe Fiorello, protagonista in svariate serie TV di successo e interprete di personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese nel secolo scorso. Ci sono poi le due sorelle Catena e Anna: la prima brillante scrittrice e autrice televisiva, la seconda titolare di un negozio di ceramiche a Roma.

Fiorello, il dolore insopportabile: è successo tutto all’improvviso

Molti anni fa i quattro fratelli Fiorello dovettero fare i conti con una tragedia improvvisa, un evento che cambiò per sempre le loro vite. Lo stesso Rosario ad esempio non ha mai nascosto che anche a causa di quel dramma conobbe un periodo di pericoloso sbandamento.

Nel lontano 1990 morì a causa di un malore fatale il capofamiglia, il padre Nicola che aveva solamente 58 anni. Fiorello senior lavorava come appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza e a causa del suo lavoro si trasferì più volte in varie zone della Sicilia.

Fiorello, il ricordo è a dir poco struggente: la commozione prende il sopravvento

In una recente intervista concessa al ‘Corriere della Sera‘, il conduttore e showman ha ricordato quei drammatici momenti e il dolore che lo aveva sopraffatto. “Il momento più triste della mia vita è stata la morte di mio padre, aveva solo 58 anni“.

“Stava ballando con mia madre quando si è assentato un attimo. Disse che andava a prendere le sigarette in macchina, lo hanno trovato morto sul sedile. Ancora oggi sento una stretta al cuore se penso che mio padre non ha visto nulla di quello che sono riuscito a fare“. Il dolore è ancora vivo.