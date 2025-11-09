Avv. Affinito: “Non mettete nella gabbia dell’Amministrazione di Sostegno voi stessi e i vostri cari”

C’è una parola che oggi pronunciano tutti con disinvoltura, come fosse una carezza: protezione. È la parola che si usa quando si apre un’Amministrazione di Sostegno. «Serve per aiutare», dicono. «È uno strumento umano, leggero, vicino alla persona», ripetono con quella voce pacata, studiata, da chi ha già deciso di convincerti prima ancora di ascoltarti. E molti ci credono. Si fidano. Consegnano le chiavi della propria vita – o di quella di un padre, di una madre, di un fratello fragile – a un sistema che si presenta come salvifico.

Ma io, dinanzi a questa fiducia cieca, provo un brivido. Perché so cosa accade dopo. Dopo viene la macchina. Una macchina lenta, macchinosa, impersonale. Una macchina che ti inghiotte. La legge dice che l’Amministrazione di Sostegno nasce per tutelare la persona, non per espropriarla della sua dignità. Per affiancarla, non per sostituirla.

Ma la realtà è più subdola. Si comincia con un modulo. Poi un decreto. Poi un giuramento che sembra innocuo, quasi solenne. E in quel momento credi di aver compiuto un gesto umano. Di aver fatto il tuo dovere. Poi è l’inizio del vortice. Perché da quel giorno non vivrai più per curare la persona fragile, ma per dimostrare al Giudice Tutelare che la stai curando. Ogni gesto diventa documento e ogni spesa, ricevuta. Ogni decisione, domanda.

Ci sono giudici che convocano, cancellieri che sollecitano, scadenze che incombono come tempeste. E tu, amministratore improvvisato di un male che non hai scelto, ti scopri colpevole fino a prova contraria. E ti chiedi: quando è che abbiamo smesso di fidarci delle persone?

Ti scopri a inseguire scontrini mentre l’essere umano – quello vero, quello fragile, quello bisognoso – ti guarda negli occhi e si chiede se lo stai aiutando o se stai aiutando te stesso a non essere accusato di non aiutarlo abbastanza. Perché il sospetto è la matrice di tutto. Sospetto che tu possa rubare e che tu possa sbagliare. Sospetto che tu non sia all’altezza.

E allora devi provare. Provare sempre. Provare tutto. Così l’Amministrazione di Sostegno diventa una gabbia burocratica, un recinto di moduli e adempimenti che si insinuano nella carne della vita, fino a soffocarne l’essenza. E il beneficiario? Quello che avremmo dovuto proteggere? Spesso si ritrova più solo di prima. Perché ora non può nemmeno più decidere quanto prelevare, quale spesa fare, quale passo compiere. Dipende. Attende. Chiede. Implora. E attorno a lui l’inerzia di uffici saturi, che non conoscono né volto né storia.

Avevamo inventato l’Amministrazione di Sostegno per evitare l’interdizione. Ma troppo spesso abbiamo creato una interdizione di fatto, più sottile, più ipocrita, più lenta. Una interdizione che non si dichiara: si attua. E allora sì, io lo dico: Pensateci, prima di aprire un’Amministrazione di Sostegno. Pensateci cento volte. Mille. Chiedetevi se esiste un’altra via, farsi rilasciare una procura, una delega o simili. Un accordo familiare, un supporto condiviso, un patto d’onore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Perché quando si entra nel vortice, uscirne è difficile. E il sistema, una volta che vi ha presi, non vi restituisce facilmente ciò che gli avete consegnato: tempo, serenità, autonomia, intimità familiare. Non tutto ciò che nasce per proteggere, protegge davvero.

E non tutto ciò che si chiama sostegno, sostiene davvero. A volte, il vero gesto d’amore è non aprire la porta che ti invitano ad aprire.

Dite no all’Amministrazione di Sostegno!

E proteggere chi ami dalla più feroce delle fragilità: la fragilità dello Stato quando si crede buono.

C’è poi una parola che, nel mondo dell’Amministrazione di Sostegno, pesa come un macigno: rendiconto.

La pronunciano continuamente negli uffici dei tribunali, la infilano nei solleciti che ti arrivano senza pietà.

E tu, che magari stai solo cercando di prenderti cura di una persona fragile – una persona che ami, una persona che ti guarda e ti riconosce soltanto nel tono della tua voce – devi interrompere tutto. Fermarti. Sederti. E cominciare a provare che non sei un ladro.

Perché questo è il rendiconto: la prova. La prova che non hai rubato e che non hai sbagliato e che non hai sperperato. La prova che hai fatto il bene, sempre, comunque, nonostante tutto. È un esercizio di innocenza continua. Una confessione al contrario. Ti chiedono di elencare le spese. Tutte. Anche quelle piccole, quelle stupide, quelle quotidiane. La colazione al bar perché lui, quel giorno, voleva uscire. La ricarica telefonica per farlo chiamare il figlio lontano. Le pantofole nuove, perché le vecchie facevano male ai piedi. Cose che un tempo si facevano con naturalezza, senza testimoni. Ora devi giustificarle. Certificarle. Documentarle.

Perché guai a Te, il Giudice non si fida e ti vuole denunciare alla Procura, in un vortice di violenza sociale e aggressività verbale, sepolta per sempre l’empatia. E chiede conto. Sempre. Si può dire che il rendiconto è l’atto più intimo e più violento dell’intera vicenda. Perché entra dove dovrebbe esserci pudore: nella cura. C’è qualcosa di umiliante nel dover spiegare perché hai scelto una badante piuttosto che un’altra, un giubbino made in Italy anziché made in China, che costava dieci volte meno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel dover descrivere gli spostamenti di un conto corrente come se fossero atti di un romanzo giudiziario.

Nel dover guardare uno scontrino da 3,20 € e chiederti: «Devo allegarlo? Devo davvero allegarlo?».

E intanto, lui o lei – la persona fragile – vive. O sopravvive. E forse soffre e forse tende la mano. Tu, invece di stringerla, stai cercando le fatture e gli scontrini. Li raccogli, archivi, ordini. Li numeri e li alleghi. Mentre la vita se ne va un centimetro per volta. Il rendiconto non nasce per umiliare, dicono. Nasce per tutelare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Che parola, tutelare. Un tempo significava prendersi cura. Ora significa dimostrare che ci si è presi cura. È diverso. Profondamente diverso. Tragicamente diverso. Il più grande paradosso è questo: più ami, più soffri il rendiconto. Perché senti l’assurdità di dover provare l’amore. Chi non ama, chi amministra con freddezza ragionieristica, non soffre. Archivia. Calcola. Rende conto e dorme.

Chi ama, invece, sanguina. Si arriva a pensare – e lo si pensa davvero, a denti stretti, nelle sere stanche – che il rendiconto non serva a proteggere l’amministrato, ma a proteggere il sistema da se stesso. Che sia una confessione rituale, non un controllo effettivo. Una liturgia burocratica, non una garanzia. E allora io lo dico, senza tremore e senza cercare l’applauso: il rendiconto è necessario solo per chi tradirebbe.

Per chi non tradirebbe mai, è una ferita. Ma la legge non distingue. La burocrazia non conosce il cuore. E allora continuiamo. Scriviamo.

Alleghiamo. Firmiamo. Rendicontiamo.

La legge ti dice che l’Amministratore deve riferire al Giudice Tutelare. Periodicamente. Con regolarità. Raccontando non solo ciò che ha fatto, ma chi è diventato il beneficiario, come vive, cosa prova, che respiri prende. Una relazione personale, dicono. Quasi un resoconto dell’anima. E lì finisce il respiro, perché il rendiconto non guarda agli occhi: guarda ai conti.

Ai soldi, il tempio sacro del sospetto umano.

L’articolo 411 del codice civile richiama le norme sulla tutela, e con esse ritorna il dovere antico, severo, quasi monastico: tenere contabilità, rendere conto, esporre ogni entrata e ogni uscita. Ma attenzione, ci dicono: Non sempre. Non per tutti. Dipende. Dipende da quanto comando ti è stato dato. Da quanto della vita economica dell’amministrato passa per le tue mani. Da quanto l’altro è libero o non lo è più.

Se l’amministrato è ancora capace di scegliere, allora il controllo si attenua ai sensi dell’art. 405, comma 1, n. 6, del codice civile. Se conserva un margine, un brandello di autonomia, la legge lo lascia respirare.

E allora basta una relazione. Un racconto. Un aggiornamento. Ma se non può? Se non decide più nulla? Se ogni euro passa da te? Allora il rendiconto diventa obbligo. Dovere. Strada obbligata senza uscite di sicurezza.

Perché quando la persona non può più gestire la propria vita, il Giudice Tutelare pretende che tu, che ti sei assunto l’incarico, lo faccia sotto il suo sguardo. E devi dimostrarlo. Sempre. Non importa quanto sia piccolo il mondo che ti è stato affidato: devi mostrarlo, giustificarlo, consegnarlo. Perché il rendiconto, prima di tutto, è controllo.

Ed è anche memoria: memoria del progetto di vita di un essere fragile, che non può difendersi da solo. Eppure – ed è qui l’amara ironia – tutto questo zelo non sfocia mai in una vera approvazione. Il rendiconto annuale non viene “approvato”: viene vistato. Un timbro, un sopracciglio che si alza, un «Bene, prosegua». Tutto qui. Si approva solo quello finale, quando tutto è finito. Quando la storia è già stata scritta.

E allora mi chiedo: se davvero avesse voluto proteggere, questo sistema, non avrebbe cominciato dalla fiducia? Non avrebbe creduto, almeno un poco, nell’essere umano che si prende cura di un altro essere umano? Ma la legge, si sa, non crede all’amore. E così la cura si trasforma in prova. La prova in abitudine. E l’abitudine in gabbia. Una gabbia gentile, certo. Ma sempre una gabbia.

Il mio consiglio è questo: non mettete nella gabbia dell’Amministrazione di Sostegno voi stessi e i vostri cari.

avv.to Carlo Affinito

via Eugenio Cisterna, 44, 00125 Roma

via Aldo Moro 1 angolo viale Lecci, 00038 Valmontone (Roma)