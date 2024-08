“Avvisare immediatamente la Polizia”: scoperta la ‘truffa del citofono’ | Se senti questa parola non devi rispondere

Se ti citofona qualcuno e pronuncia questa parola, probabilmente sei vittima di una truffa

Le truffe sono purtroppo un tema quotidiano. Oggi come oggi ne esistono di ogni tipo: ci sono quelle telefoniche, che avvengono sulla linea di casa così come sui cellulari sia mediante chiamata che SMS; ci sono quelle che arrivano per e-mail, di solito da falsi indirizzi che ricordano quelli della banca o di Poste Italiane e ci sono poi quelle porta a porta.

Fortunatamente, anche grazie ai social e a internet, oggi come oggi si conoscono molto bene le dinamiche delle truffe, per cui si sta sensibilizzando sempre di più la popolazione in merito a quali sono le trappole nelle quali non si deve assolutamente cadere se ci si vuole salvare.

Oggi, però, parliamo di una nuova truffa, che riguarda il citofono: ecco di che cosa si tratta e qual è la parola alla quale si deve prestare molto attenzione, se si ha il dubbio.

Attento alle truffe al citofono

Il Comune che ha segnalato per primo questa truffa è quello di San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso in Veneto, ma non si esclude che questo nuovo meccanismo sia messo in atto da malviventi anche di altre zone d’Italia. La Polizia del piccolo borgo, infatti, nei giorni scorsi ha avvisato tutta la cittadinanza che ci sono in circolazione dei presunti venditori che, porta a porta, citofonano alle persone e chiedono loro informazioni in merito ai loro contratti di fornitura di gas e luce. Le autorità, quindi, suggeriscono di non aprire a nessuno e, soprattutto, di non fornire a questi truffatori alcuna informazione.

Il Sindaco Cristiano Botteon, nello specifico, ha parlato di ciò che questi finti venditori mettono in atto per fregare le proprie vittime. Prima di tutto chiedono una copia delle bollette delle utenze e, successivamente, cambiano il contratto facendo in modo di guadagnarci.

Colpiscono soprattutto gli anziani

Una delle vittime preferite di questi truffatori è purtroppo la categoria degli anziani, ancorati al vecchio sistema di vendite porta a porta e, per questo, tendenti a fidarsi di chi si propone come un venditore che può farli risparmiare a lungo termine.

Per questo motivo, è bene mettere in allerta i propri nonni e i propri genitori, suggerendo loro di non dare nessuna informazione personale a chi gliela chiedesse in questo modo e, se dubbiosi, di chiamare la Polizia.