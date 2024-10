Azalea, questa pianta ti cambia la vita | Metti subito qualche vaso in casa: non immagini i benefici

Ecco perché scegliere di mettere proprio un’azalea sul proprio balcone o in terrazza. Le sue proprietà di lasceranno senza parole.

Non è una pianta come tutte le altre, oltre a rappresentare una bellissima decorazione per tutti gli ambienti della casa, ha anche dei poteri molto speciali.

Scopri come una semplice azalea dai bellissimi fiori colorati e profumati può migliorare la tua vita e anche la qualità dell’ambiente in cui trascorri gran parte del tuo tempo.

L’azalea non è solo bella da vedere, oltre ai bellissimi boccioli di colore bianco, rosso, viole e rosa possiede anche delle peculiarità note a pochi: fa anche bene alla salute e ti aiuta nella vita di tutti i giorni.

Azalea, le proprietà preziose che non conoscevi

Chi ha il pollice verde di certo conosce molto bene le piante e tutte le loro peculiarità. Alcuni esemplari infatti, hanno delle caratteristiche specifiche che le rendono adatte a ambienti chiusi, altre ad ambienti freschi, qualcuna cresce meglio al sole, altre invece possono essere coltivate solo in posti molti umidi, altre necessitano di poca acqua. In altre parole, ogni appassionato sceglie le piante che preferisce in base a una molteplicità di caratteristiche. Alcune però sono così belle che chiunque le vorrebbe nel proprio soggiorno o sul terrazzo. Questo è di certo il caso dell’Azalea.

L’Azalea appartiene alla famiglia delle Ericaceae ed è originaria dell’Asia, dell’America e dell’Europa. È molta nota per i bellissimi boccioli, che spuntano soprattutto in primavera. Oltre alla meraviglia dei fiori profumati di colore rosa, rosso, viola o bianco, questa pianta presenta altre caratteristiche molti speciali, che oltre a renderla esteticamente interessante, ne fanno un prezioso amuleto di benessere. Scopriamo di che cosa si tratta.

Perché è la pianta che non puoi non avere in terrazza

Per capire quante e quali siano le proprietà benefiche di questa pianta sempreverde dai mille colori, basti sapere che l’azalea da sempre simboleggia la donna e in special modo la mamma, perché racchiude in sé le virtù della figura materna. Ecco per che cosa fa bene:

L’azalea migliora l’aria perché è capace di assorbire diverse sostanze dannose per la salute dell’uomo . In particolare, se posizionata in casa, in ufficio e negli ambienti chiusi, questa pianta elimina sia l’ ammoniaca che la formaldeide.

. In particolare, se posizionata in casa, in ufficio e negli ambienti chiusi, questa pianta elimina sia l’ Inoltre, migliora la qualità del terreno e attrae api, e piccoli mammiferi.

e attrae api, e piccoli mammiferi. In medicina vengono utilizzati alcuni glucosidi presenti proprio nelle foglie e nelle radici dell’Azalea perché dotati di sostanze dalle proprietà antisettiche ed antireumatiche.

L’azalea aiuta a prevenire l’erosione del terreno nel quale viene piantata, perché cresce coprendo il suolo.