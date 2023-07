Azione, Calenda annuncia nuovi arrivi: ipotesi D’Amato

(Adnkronos) – Carlo Calenda ha convocato per lunedì una conferenza stampa in cui annuncerà nuovi ingressi in Azione. Tra gli ‘indiziati' c’è l’ex assessore e candidato alla regione Lazio, Alessio D’Amato. Dalle parti di Azione l’ipotesi non viene confermata né smentita. D’Amato si era dimesso alcune settimane fa dall’Assemblea nazionale Pd dopo la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione M5S in cui Beppe Grillo aveva parlato di ‘brigate di cittadinanza’ con l’invito a indossare ‘passamontagna’. —[email protected] (Web Info)

