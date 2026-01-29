Azzurra Ferretti, fine dell’incubo: ritrovata dopo quattro giorni vicino alla stazione Tiburtina

È stata rintracciata nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, Azzurra Ferretti, 19 anni, di cui non si avevano più notizie da quattro giorni. La giovane è stata trovata in buone condizioni nell’area della stazione Tiburtina, dopo ore segnate da allarmi lanciati dalla famiglia e da una mobilitazione partita anche online. La vicenda, finita al centro di segnalazioni e appelli, resta ora oggetto di accertamenti per chiarire il percorso compiuto dalla ragazza e i contatti avuti durante l’assenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ritrovamento a Roma e intervento delle forze dell’ordine: cosa risulta finora

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, i carabinieri hanno rintracciato Azzurra nelle vicinanze di Tiburtina. Il dato decisivo, nella ricostruzione, è quello legato alle ultime tracce del cellulare: il telefono avrebbe smesso di funzionare nella tarda serata di domenica, con una localizzazione precedente nei pressi del parco Madre Teresa di Calcutta lungo viale Palmiro Togliatti. Nel pomeriggio di oggi, dopo giorni di silenzio, la nuova localizzazione in zona Ponte Mammolo ha riacceso le ricerche fino al ritrovamento.

La lite con l’ex fidanzato e le ore precedenti: la ricostruzione familiare

Un passaggio chiave riguarda la notte del 25 gennaio, trascorsa, secondo quanto riferito dai familiari, nell'abitazione dell'ex ragazzo. Il padre della giovane, intervenuto anche in tv, ha parlato di una lite per motivi ritenuti futili. In seguito Azzurra si sarebbe spostata a casa della nonna, nel quartiere Centocelle, dove avrebbe passato buona parte della mattinata, con un ulteriore diverbio. Poi la telefonata al padre: l'intenzione dichiarata era raggiungere la madre nel corso del pomeriggio. Dopo quel momento, la linea si è interrotta.

Il messaggio “non cercatemi” e il riferimento all’ospedale

Sempre secondo la ricostruzione emersa, l’ex fidanzato avrebbe ricevuto un messaggio dalla ragazza in cui chiedeva di non essere rintracciata, con un riferimento a un possibile accesso in ospedale. È un elemento che, sul piano investigativo, diventa rilevante perché può indirizzare verifiche su spostamenti, eventuali contatti e assistenza ricevuta in quei giorni. L’ex fidanzato, stando a quanto riportato, ha formalizzato una denuncia nella mattinata di oggi, prima del ritrovamento.

L’attenzione sugli incontri online e l’ipotesi adescamento: prudenza e verifiche

In precedenza, la giovane si sarebbe già allontanata volontariamente, venendo poi rintracciata in compagnia di persone conosciute online: un dettaglio che torna ora nella lettura del caso. Si parla, in ambienti vicini alle ricerche, anche di contatti social da ricostruire e di una possibile persona conosciuta da poco fuori Roma, su cui sarebbero in corso riscontri. In questa fase, però, ogni valutazione va maneggiata con cautela: le verifiche servono proprio a distinguere ciò che è certo da ciò che è soltanto ipotesi.

Il ruolo degli appelli e delle associazioni: la rete che si attiva nelle scomparse

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, sostenuti anche dal “Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV”, che in queste ore ha diffuso appelli e segnalazioni sui canali social. È una dinamica ormai frequente: la rete accelera la circolazione di informazioni, moltiplica gli occhi sul territorio, ma richiede anche senso di responsabilità per evitare illazioni che possano danneggiare persone e indagini. Adesso l’attenzione si sposta sull’ascolto della ragazza e sulla definizione, punto per punto, delle ultime 96 ore.