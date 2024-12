Babbo Natale fa le TRUFFE | Qui la situazione è davvero drammatica, c’è lo zampino del Grinch: conti svuotati e lacrime amare

Ecco come funziona l’incredibile truffa di Babbo Natale, tieni gli occhi aperti e non farti rovinare le Feste!

In questo periodo dell’anno, che è di certo uno dei più belli e dolci ma anche uno di più compulsi, purtroppo, le frodi sono all’ordine del giorno.

La nuova truffa ha già coinvolto tantissimi utenti che sono diventati vittime dei malviventi. Scopri come fare a difendere le tue informazioni personali e soprattutto i tuoi risparmi.

Non rischiare di restare al verde proprio nel periodo in cui dovresti festeggiare il Natale e il Capodanno assieme ad amici e parenti.

Fai attenzione all’ultimo raggiro, questa volta c’entra perfino Babbo Natale!

Truffa di Babbo Natale, come funziona l’ultima trovata dei criminali senza scrupoli

Le truffe sono ormai all’ordine del giorno. Alcune vengono perpetrate attraverso mezzi telematici, come le e-mail, i canali social, le tante app di messaggistica istantanea. Altri invece ancora attraverso mezzi analogici, come la posta tradizione tradizionale o, ancora peggio, attraverso il telefono. L’ultima di queste truffe si chiama Spoofing ed è una nuova frode bancaria, che prende il nome dalla parola inglese Spoof, che in italiano vuol dire inganno.

Lo spoofing ha come obiettivo quello di sottrarre denaro. Il meccanismo della nuova truffa è venuta a galla nel corso delle ultime settimane. Scopri di che cosa si tratta per capire come fare a difenderti. Questo infatti, è l’unico modo che hai per cercare di proteggere la tua sicurezza e i tuoi risparmi.

Come difendere la propria sicurezza e il proprio conto in banca

In un tentativo di Caller ID Spoofing il mal capitato riceve una telefonata da un numero verde che sembra quello della sua banca. Rispondendo si trova a parlare con una persona che si dichiara un operatore bancario, il quale afferma che è stata inserita un’operazione, come ad esempio un bonifico. A quel punto, l’interlocutore chiede di confermare o di bloccare tale disposizione bancaria. In verità quella telefonata serve solo a sottrarre credenziali dell0home banking o a far partire bonifici a favore dei malviventi. Purtroppo le vittime, specialmente in un periodo di acquisti e movimenti bancari in entrata e in uscita, come quello delle Feste di Natale, sono inclini a cascarci più facilmente.

Lo Spoofing, oltre che attraverso una telefonata fraudolenta, può anche avvenire tramite l’invio di link ingannevoli, tramite sms o e-mail. In tutti i casi occorre tenere sempre a meno che non bisogna compiere alcuna operazione bancaria su invito di operatori della banca, o fantomatici tali, se contattati tramite sms, mail, o al telefono. L’unica cosa da fare in questi casi è mettersi poi in contatto autonomamente con il proprio istituto, attraverso i canali preposti.