Bagno pieno di muffa, con questo trucco sparisce all’istante | Bastano solo pochi euro e qualche minuto

La muffa che si forma nei nostri bagni è un nemico insidioso soprattutto per la nostra salute. Ma c’è un rimedio per eliminarla facilmente

Uno dei nemici più pericolosi per la nostra salute e per quella della nostra casa è senza dubbio la muffa. La vediamo spesso formarsi e annidarsi più minacciosa che mai in alcuni punti e in determinate stanze del nostro appartamento.

Com’è noto la muffa si forma a causa dell’umidità che ha origine dagli sbalzi termici che in stanze come cucina e bagno sono quasi all’ordine del giorno. E in effetti la vediamo formarsi soprattutto in questi due ambienti in tutti i periodi dell’anno.

Una volta formatasi non abbiamo altra scelta che rimuoverla, soprattutto per evitare guai seri alla nostra salute. Il problema principale è che spesso non sappiamo ‘come’ intervenire per eliminare la muffa una volta per tutte e restituire lucentezza al nostro bagno.

A volte capita di affidarci a qualche prodotto che abbiamo già in casa, magari qualche detergente chimico o qualche sgrassatore improvvisato. Niente di più sbagliato: la muffa non è un nemico facile da sconfiggere, tutt’altro. Per questo serve affidarsi a un rimedio ‘ad hoc’, capace di eliminarla al cento per cento.

Bagno pieno di muffa, esiste un rimedio infallibile: non si può sbagliare

Come spesso capita il rimedio più efficace è quello che possiamo realizzare a casa nostra, mescolando a dovere prodotti di uso comune che in una credenza qualsiasi non possono mai mancare. Per sconfiggere la muffa dobbiamo utilizzare proprio alcuni di questi prodotti.

Acquistare sul mercato il detergente chimico più adatto a togliere di mezzo la muffa rappresenta comunque un’alternativa da non scartare a priori, ma è preferibile realizzare in casa quello di cui abbiamo bisogno.

Bagno pieno di muffe, il metodo ‘fai da te’ è sempre il migliore: tutti i dettagli

Non bisogna fare altro che aggiungere a mezzo litro d’acqua 250 ml di aceto classico e un bicchiere di succo di limone. Nel caso in cui la muffa sia parecchia si consiglia di sciogliere nel liquido così formato qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Si passa poi il composto così ottenuto con uno spazzolino e il gioco è fatto, la muffa sparirà una volta per tutte. In alternativa si possono utilizzare acqua ossigenata e candeggina. Se invece la muffa ha intaccato la tenda della doccia, questa andrà lavata in lavatrice aggiungendo un bicchiere di bicarbonato.