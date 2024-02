Bali, arriva il ticket d’ingresso per i turisti stranieri

(Adnkronos) – L'Indonesia attende i risultati delle elezioni e nel frattempo a Bali entra in vigore il ticket d'ingresso. Da oggi i turisti stranieri dovranno sborsare 150.000 rupie, l'equivalente di poco meno di nove euro. L'obiettivo, dicono le autorità, è tutelare l'ambiente e preservare la cultura di una delle mete considerate imperdibili da molti vacanzieri. Secondo i dati ufficiali, evidenzia la Bbc, sono circa 4,8 milioni i turisti che tra gennaio e novembre dello scorso anno sono sbarcati a Bali e il turismo era il vero motore del Pil di Bali prima della pandemia. Il ticket d'ingresso, che era stato annunciato lo scorso anno, riguarda solo i turisti stranieri che arrivano dall'estero o da altre zone dell'Indonesia e che dovranno essere in regola con la 'tassa' all'arrivo, con un pagamento possibile tramite il sito Love Bali. Intanto si prospetterebbe una vittoria a valanga per il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, dopo le elezioni presidenziali. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata