Ballando con le stelle 2023, la battuta di Mammucari e Caprarica ci resta male

(Adnkronos) – "Non me l'aspettavo…". Teo Mammucari chiude così la prima puntata di Ballando con le stelle 2023, quando Milly Carlucci annuncia che la prossima settimana, nella seconda puntata, allo spareggio andranno Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci. Mammucari, mattatore dello show con una lunga serie di interventi, chiosa dopo il verdetto finale che sancisce la classifica. Le performance di Caprarica e Lambertucci, a suo avviso, meritavano la 'zona retrocessione' e il risultato viene sottolineato tra le risate dello studio. L'unico che non sembra divertirsi troppo è Caprarica, che sui titoli di coda commenta in maniera esplicita: "E' simpatico, ma non sa proprio cosa sia la fairness", dice facendo riferimento alla presunta carenza di correttezza e fair play del rivale. Il botta e risposta non passa inosservato sui social, e in particolare su X, dove l'hashtag #Mammucari prende il volo tra commenti contrastanti. C'è chi promuove a pieni voti l'ex conduttore delle Iene, capace di vivacizzare lo show, e chi invece non apprezza l'eccessiva disinvoltura. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata