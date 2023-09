Ballando con le Stelle 2023, Sara Croce entra nel cast

(Adnkronos) – Cast ormai in dirittura d’arrivo. A Ballando con le Stelle 2023, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 a partire dal 21 ottobre, arriva madre natura: Sara Croce, modella e personaggio televisivo, nota per le sue partecipazioni ai programmi di Paolo Bonolis. Sara si aggiunge alle già annunciate Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan e Rosanna Lambertucci. Ne dà notizia la Rai. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

