Ballando con le Stelle, la protagonista alza bandiera bianca: “Rischio peggioramento” | Addio a un passo

La nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ sta regalando le consuete polemiche e qualche colpo di scena. Una concorrente sta per lasciare

Sta entrando sempre più nel vivo questa turbolenta edizione di ‘Ballando con le stelle‘, caratterizzata dalla solita buona dose di polemiche e da inattese crisi di natura fisica e psicologica, più o meno superabili, da parte di qualche concorrente.

Come accade più o meno in tutte le stagioni, a Ballando succede che alcuni concorrenti restino vittima di piccoli infortuni e qualche problema alle articolazioni: tendini, legamenti e muscoli sono del resto sottoposti a sforzi e carichi di lavoro non facili da sostenere.

Milly Carlucci sta guidando con la consueta maestria l’ormai storico dancing show in onda il sabato sera su Rai Uno, ma non sempre riesce a controllare e gestire qualsiasi tipo di incidente di percorso. Come puntualmente accaduto in queste prima cinque puntate.

Una concorrente in particolare ha rimediato un infortunio qualche settimana fa, un problema fisico di una certa importante che potrebbe costringerla ad abbandonare lo show ed estrometterla una volta per tutte dalla competizione.

Ballando con le stelle, il ritiro della concorrente più amata è imminente: cosa sta succedendo

La protagonista di cui si parla è la cantante piacentina Nina Zilli che si è fatta male nelle puntate precedenti ed è riuscita, stringendo i denti, ad andare avanti lo stesso. Mara Chiara Fraschetta, questo il suo nome di battesimo, è molto apprezzata da pubblico e giuria per le sue suggestive coreografie.

A quanto pare però il dolore è in netto aumento così come il rischio di un peggioramento delle sue condizioni. Di conseguenza, in seguito all’ultima esibizione con il maestro di ballo Pasquale La Rocca, la Zilli ha annunciato di volersi ritirare.

Ballando, la nota cantante non sta bene: Milly Carlucci è preoccupatissima

Per ora la Zilli è rimasta ufficialmente in gara, ma è molto probabile che entro i prossimi giorni arrivi l’annuncio dell’addio definitivo allo show. “C’è il rischio di peggioramento – ha dichiarato la cantante emiliana -. Il medico mi ha prescritto riposo assoluto per due o tre settimane“.

“Potresti fare coreografie che non mettano a rischio le costole e il piede, magari da seduta”, l’opera di persuasione portata avanti da Fabio Canino. Al momento Nina Zilli è in gara ma sia il pubblico che Milly Carlucci restano con il fiato sospeso.