Ballando con le stelle, Lino Banfi si ritira: “Non ce la faccio”

"Non ce la faccio, non posso continuare per mille ragioni". Lino Banfi conferma l'addio a Ballando con le stelle 2023. L'attore, uno dei concorrenti dello show di Raiuno, in apertura della quarta puntata annuncia il ritiro dalla gara e spiega anche i motivi. "Per un semino di cachi sto andando avanti a 3 antibiotici al giorno, ho 6 punti in bocca. Mi hanno tolto 2 denti miei e uno non mio… Mi hanno operato per due ore e un quarto dopo la radiografia…", dice l'attore 87enne. "Tutte le settimane Lino andava avanti con gli antidolorifici, non so come abbia fatto ad andare avanti", dice Milly Carlucci.

