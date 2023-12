Ballando con le Stelle, oggi la semifinale: cresce l’attesa per il ripescaggio

(Adnkronos) – Semifinale stasera per 'Ballando con le stelle' in onda oggi, sabato 16 dicembre, alle 20.35 su Rai 1. Saranno il conduttore e attore Max Giusti e l’attrice Gabriella Pession, protagonisti al cinema con la commedia 'La seconda chance' diretta da Umberto Carteni e prossimamente su Rai 1, i 'ballerini per una notte'. Lo showman romano eseguirà un merengue insieme alla ballerina Alessandra Tripoli, mentre Gabriella Pession si cimenterà in un flamenco con Filippo Zara. Inoltre, gli ospiti d’eccezione Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, si esibiranno in una magnifica performance. Nella penultima puntata del dance show più seguito della Tv si scoprirà quale tra le coppie escluse momentaneamente dalla competizione potrà giocarsi l’accesso direttamente alla finale. I Vip protagonisti 'del ripescaggio' potranno mettersi nuovamente in gioco. Sono attesi al ripescaggio Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Mentre Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono stati costretti al ritiro per infortunio. Dopo l’esibizione i protagonisti, affiancati dai loro maestri, dovranno come sempre confrontarsi con i voti della giuria, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore de 'La vita in diretta' e custode del 'tesoretto'. Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, rivelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto di questa edizione. Durante la serata spazio anche per il Gran finale del torneo 'Ballando con te' dedicato alla gente comune, pronta a scatenarsi nei balli più originali e di tendenza. Questo sabato si sfideranno Anita Cimmino contro Nikita Perotti e Sophia Berto – Nicolo’ Ruggiero e Assunta Lucenti contro Gruppo Sism, a cui si aggiungerà la coppia ripescata dopo la staffetta di ripescaggio. La musica di ogni singola puntata è affidata allo showman Paolo Belli, accompagnato come sempre dalla sua Big Band. Per rivedere le esibizioni delle coppie in gara è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata