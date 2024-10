Ballando con le Stelle, triste annuncio dopo l’infortunio: “Ora non riesco più a farlo” | Non doveva finire così

Ha avuto inizio sabato la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. Una stagione che rischia di partire con il piede sbagliato

È tornato dopo una lunga attesa e le polemiche non sono certo mancate. Già nel corso della prima puntata della sua diciannovesima stagione ‘Ballando con le Stelle’ ha fatto parlare di sé soprattutto per le incursioni dal tono polemico di Selvaggia Lucarelli.

La celebre blogger e giornalista non ha risparmiato critiche nei confronti di alcuni concorrenti, le cui performance non sembra aver apprezzato in modo particolare. Su tutti Federica Pellegrini, la cui prova prova è stata definita ‘una delle peggiori nella storia del dancing show‘.

La Lucarelli non si è dunque smentita, tenendo ampiamente fede al cliché di spietata e feroce castigatrice delle debolezze altrui. Lo show del sabato sera di Rai Uno promette comunque di regalare colpi di scena e sorprese a ripetizione.

I concorrenti in gara quest’anno danno la sensazione di voler rimanere il più a lungo possibile nella competizione e magari di vincerla. Si è detto più volte che molti personaggi del mondo dello spettacolo abbiano sgomitato per far parte del cast degli aspiranti ballerini.

Ballando con le Stelle, c’è chi va controcorrente: dichiarazioni sconvolgenti

In realtà esistono alcune eccezioni, come una celebre attrice che ha rilasciato dichiarazioni a dir poco sconvolgenti a proposito della sua partecipazione al dancing show del sabato sera, parole che gettano un’ombra inquietante sul clima che si respira dietro le quinte.

Quest’anno il ruolo della concorrente parzialmente scontenta potrebbe toccare proprio a Federica Pellegrini che nonostante i numerosi e incitamenti da parte dei suoi fan ha iniziato lo show un po’ in sordina.

Ballando con le Stelle, le parole lasciano il segno: “È una prigione”

Qualche anno fa una delle attrici più note del cinema italiano ha rilasciato qualche giorno fa, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano ‘La Stampa‘, alcune dichiarazioni di fuoco nei confronti di Ballando con le Stelle.

Lei è Giuliana De Sio, ex musa di Massimo Troisi e Francesco Nuti, che ha lanciato accuse pesantissime: “È stata un’umiliazione, mi sono anche infortunata. Ho dovuto operarmi a un tendine a causa di un incidente in sala prove e da allora non posso più giocare a tennis, il mio sport preferito“. Si attende la replica di Milly Carlucci.