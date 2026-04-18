Balneazione 2026 nel Lazio, mare e laghi mai così puliti: nessuna area classificata come scarsa

La stagione estiva 2026 si apre con un segnale molto netto per il Lazio: il quadro delle acque destinate alla balneazione conferma un livello qualitativo molto alto e rafforza l’idea di una regione che si presenta ai bagnanti con standard sanitari e ambientali più solidi rispetto al passato.

Il dato che pesa più di ogni altro è quello che riguarda la fascia più alta della classificazione, perché le aree giudicate “eccellenti” salgono ancora, mentre scompare del tutto la voce più problematica: per la prima volta nessuna area risulta classificata come “scarsa”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La classificazione regionale viene costruita sui monitoraggi affidati ad ARPA Lazio, sulla base del sistema previsto dalla normativa nazionale, che distingue le acque in quattro classi di qualità e accompagna tutta la stagione balneare con controlli periodici da aprile a settembre.

Qualità delle acque nel Lazio, il balzo in avanti che cambia il quadro

Il dato politico e amministrativo, stavolta, coincide con un elemento facilmente comprensibile anche da chi sceglie una spiaggia o una località lacustre per le vacanze: la qualità media è cresciuta e il miglioramento non riguarda un episodio isolato, ma una tendenza che si consolida.

La classificazione 2026 indica infatti il 93% delle aree in fascia “eccellente”, il 6% in fascia “buona” e una quota residuale in classe “sufficiente”, mentre nessun tratto rientra più nella categoria peggiore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A rendere ancora più significativo il risultato c’è il passaggio da 202 a 206 aree eccellenti su 221 considerate, un incremento che dà sostanza alla linea rivendicata dalla Regione sul fronte della tutela ambientale e della fruibilità delle coste e dei laghi.

Francesco Rocca ha letto questi numeri come il segno di un investimento serio nella difesa del territorio, insistendo sul fatto che mare e laghi del Lazio possano ormai essere raccontati come un punto di forza e non come un capitolo fragile dell’offerta regionale.

Elena Palazzo, assessore con deleghe ad Ambiente, Turismo e Sport, ha legato invece il risultato a un lavoro di squadra che coinvolge ARPA Lazio e gli enti chiamati a intervenire sulla protezione delle acque, sottolineando anche il riflesso diretto sull’attrattività turistica.

È un passaggio importante, perché la qualità delle acque non riguarda solo il profilo sanitario: pesa sull’immagine delle località costiere, sulla capacità ricettiva e sulla fiducia di chi deve scegliere dove trascorrere il proprio tempo libero.

Mare del Lazio, province costiere promosse e Fiumicino al 100%

Nel dettaglio, il versante marino-costiero offre un quadro particolarmente favorevole. La provincia di Latina si conferma ai vertici, con il 94% delle aree eccellenti, dato al quale si sommano le quindici aree delle isole pontine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma si attesta su valori molto alti con l’87% delle aree costiere monitorate in classe eccellente, mentre Viterbo raggiunge l’86%.

Letti in sequenza, questi numeri raccontano un litorale che, pur con caratteristiche differenti da zona a zona, si presenta in modo ampiamente competitivo.

Ancora più interessante è il dato comunale, perché dà una misura concreta di ciò che troveranno residenti e turisti. Nella provincia di Latina ottengono il 100% di aree eccellenti i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno.

Sul versante romano si confermano al 100% Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Nettuno, Roma e Santa Marinella, mentre Fiumicino raggiunge per la prima volta il totale delle aree classificate come eccellenti.

In provincia di Viterbo, Montalto di Castro porta cinque aree su sei nella fascia più alta e Tarquinia sette su otto. Dati del genere hanno un valore immediato anche per l’economia locale, perché incidono sulla reputazione di località che vivono di stabilimenti, ospitalità, ristorazione e flussi stagionali.

Laghi balneabili nel Lazio, quasi tutti eccellenti

Anche il sistema lacustre regionale offre indicazioni molto positive. Le aree dei laghi balneabili risultano classificate per il 99% come eccellenti, con promozioni piene per Vico e Bolsena nel Viterbese, Bracciano, Martignano e Nemi nell’area romana, San Puoto e Lungo nel territorio pontino, oltre a Turano, Salto, Ventina e Scandarello nel Reatino.

Per il Lazio è un aspetto che conta molto, perché il turismo lacustre non è più soltanto un’alternativa di nicchia rispetto al mare: in diversi territori rappresenta una parte stabile dell’offerta estiva, con ricadute su campeggi, piccola ricettività, sport all’aperto e ristorazione.

Qui emerge anche un altro aspetto utile a leggere bene i numeri: qualità delle acque e possibilità di balneazione non coincidono sempre in modo automatico. Esistono infatti aree interdette in via permanente per ragioni che non dipendono necessariamente dalla qualità microbiologica, ma dalla presenza di porti, aree militari, foci, scarichi autorizzati o vincoli specifici.

Lo stesso impianto normativo regionale richiama questo principio e distingue con chiarezza le acque balneabili da quelle non adibite alla balneazione. È un dettaglio fondamentale, perché evita semplificazioni e aiuta a capire che il giudizio “eccellente” riguarda la qualità dell’acqua, mentre l’accesso alla balneazione risponde anche ad altre regole di sicurezza e gestione del territorio.

Controlli ARPA e sicurezza dei bagnanti, cosa c’è dietro i numeri

Dietro il risultato 2026 non c’è soltanto una fotografia statistica, ma un’attività tecnica continua. ARPA Lazio spiega che durante la stagione balneare i campionamenti vengono effettuati con frequenza mensile, con avvio già dal mese di aprile e prosecuzione fino al 30 settembre.

Il programma regionale prevede controlli distribuiti lungo costa, laghi e isole, oltre alla sorveglianza dedicata a cianobatteri e alghe potenzialmente tossiche. In presenza di fenomeni anomali, come alterazioni della colorazione delle acque o episodi di inquinamento acuto, scattano procedure di intervento e di verifica aggiuntive. È proprio questa vigilanza costante, più che la sola lettura finale dei dati, a dare sostanza alla garanzia sanitaria per i bagnanti.

Perché un risultato del genere migliora l’immagine del territorio, ma allo stesso tempo alza l’asticella delle attese. E adesso che nessuna area è più “scarsa”, il passo successivo non è celebrare soltanto il dato, ma difenderlo per tutta l’estate e consolidarlo negli anni che verranno.