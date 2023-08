Bambina scomparsa a Firenze, lite tra genitori di Kata: padre finisce in ospedale

(Adnkronos) – E' finito in ospedale Miguel Angel Chicclo Romero, il padre di Kata, la bambina scomparsa dal 10 giugno. Accertamenti per lui dopo l'improvviso litigio esploso nel pomeriggio con la moglie Kathrina Alvarez. La polizia, secondo una prima ricostruzione, era già intervenuta quando il padre della piccola Kata ha spaccato una bottiglia e ha minacciato di ferire se stesso con i vetri. Arrivato il 118, gli operatori hanno portato il padre di Kata all'ospedale di Careggi. Al momento non sono noti i motivi della lite. Secondo quanto si è appreso da fonti della Questura, al momento non sarebbero emersi profili penali a seguito dell'intervento di oggi pomeriggio delle volanti della polizia nell’appartamento dei coniugi peruviani. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

