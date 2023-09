Bambino cade da trattore, padre simula incidente incolpando pirata strada

(Adnkronos) – Aveva portato il figlio di 11 anni al Pronto soccorso dicendo che era stato investito da un pirata della strada. Ma la sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori della Polizia che, dopo avere raccolto vari elementi che la smentivano, hanno scoperto quanto realmente accaduto: il bambino viaggiava senza alcuna protezione sul paraurti di un trattore guidato dal padre a velocità elevata, ed era caduto sull'asfalto. I fatti risalgono allo scorso 12 luglio, come riporta 'La Gazzetta del Mezzogiorno'. L'uomo, 43 anni, è indagato per lesioni personali e simulazione di reato. Nei giorni scorsi gli sono stati notificati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'informazione di garanzia emessi dalla procura di Trani. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata