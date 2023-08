Bambino morto alle terme, Procura di Tivoli dispone consulenza tecnica

(Adnkronos) – Una consulenza tecnica è stata disposta dalla Procura di Tivoli nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo aperta in seguito alla morte, avvenuta il 17 agosto scorso, del bambino di 8 anni annegato alle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, e risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Nell’inchiesta risultano indagate quattro persone, tra cui i titolari della struttura. I pm di Tivoli, tramite la consulenza, vogliono accertare la dinamica dei fatti, facendo luce sulle misure di sicurezza adottate dai responsabili e capire perché non fosse stata posizionata la grata che dovrebbe coprire il tombino di scolo della vasca. Oggi intanto a Castel Madama si sono svolti i funerali del bimbo e il sindaco ha disposto il lutto cittadino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata