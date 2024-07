Bancomat, appena prelevi l’orrenda sorpresa | Da oggi cambia tutto: se non vuoi ritrovarti al verde devi fare così

Attento a quando prelevi al bancomat, da oggi cambia tutto

Chiamiamo bancomat sia la carta che si usa per i pagamenti istantanei, sia lo sportello dove è possibile usarla per prelevare i propri soldi e riceverli in contanti, oppure versarli sul proprio conto corrente. Sebbene oggi i pagamenti digitali siano sempre più diffusi, di fatto sono ancora molti gli italiani che amano avere nel portafoglio qualche decina di euro, per comodità e per sicurezza.

Oggi come oggi, che gli stipendi arrivano sempre e solo sul conto corrente in modo tracciato e sicuro, per averli fisicamente in mano è necessario andare presso uno sportello bancomat dove si può prelevare la somma desiderata in pochi secondi. Oggi si può prelevare anche dallo smartphone, mediante le applicazioni di Home Banking: selezionando lo sportello e la somma desiderata, basta poi recarsi al bancomat nei minuti immediatamente successivi e ritirare la somma senza dover neanche tirare fuori la carta.

In questo ultimo periodo, però, ci sono dei problemi legati al bancomat e all’abitudine di prelevare soldi in contanti per averli con sé: c’è il rischio di ritrovarsi in poco tempo con il conto corrente azzerato e, come si può intuire, c’entra una truffa.

Attenzione al bancomat, la truffa è dietro l’angolo

Una delle truffe più comuni a cui si va incontro quando si effettua un prelievo al bancomat è quella che prevede l’uso dello skimmer. Si tratta di un dispositivo in grado di catturare tutte le informazioni utili delle carte di credito e delle carte bancomat, come il numero e il CVV. Questo viene installato sul lettore della carta e, quando questa viene inserita, rileva tutte queste informazioni, passandole quindi al truffatore in questione e permettendogli di effettuare acquisti e pagamenti con delle carte non sue.

Per evitare questa truffa, si consiglia di controllare periodicamente il saldo del proprio conto corrente e della propria carta di credito, così come di eseguire il più possibile i pagamenti contactless. In questo modo, la carta non va a contatto con l’eventuale skimmer.

Come proteggersi dalle truffe

Per evitare le truffe è utile quindi stare molto attenti quando si effettua un prelievo. Una cosa da controllare è anche lo sportello in sé e per sé: se presenta segni di manomissione, per esempio, potrebbe essere stato installato uno skimmer.

Inoltre, il buon vecchio gesto di copertura della mano mentre inserisce il PIN è sempre utile, poiché tiene la password al protetto da eventuali occhi indiscreti.