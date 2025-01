Bancomat, hanno messo in atto una TRUFFA assurda | Con un semplice tasto ti rubano pure collana e bracciali

I malviventi adesso hanno trovato un altro modo per raggirare i correntisti: la nuova truffa è molto pericolosa.

Scopri come mettere al sicuro il tuo conto corrente e i risparmi di una vita.

Ecco che cosa accade a chi finisce per cascare nell’ultima truffa dei bancomat

Impara come fare a evitare di cadere nella rete dei criminali senza scrupoli.

Quello che sta accadendo a tanti onesti cittadini che hanno provato a prelevare al bancomat ha dell’incredibile.

Truffa, l’inganno del bancomat che svuota il conto corrente

Ormai siamo tutti abituati a sentir parlare di truffe. Notizie di questo tipo sono all’ordine del giorno e circolano sulla carta stampata e in rete quotidianamente, scoraggiando chi ha cercato di mettere da parte qualche soldo facendo una vita onesta e parecchi sacrifici. I malviventi trovano sempre nuovi modi per raggirare le vittime ignare al preciso scopo di estorcere loro denaro e probabilmente non ci sarà mai una fine delle truffe ma occorre essere sempre informati e restare al passo con i tempi per scoprire in quale maniera provare a mettere al riparo i propri risparmi.

I conti correnti oggi possono essere svuotati in pochi secondi se si dispone un bonifico istantaneo errato, per sua natura irrevocabile ma le liquidità dei correntisti sono messe ancora più a rischio da altri tipi di frodi bancarie. La maggior parte dei furti ora avviene grazie a meccanismi noti come spoofing, oppure phishing o ancora attraverso lo skimming. Purtroppo esistono tanti metodi truffaldini, messi a punto da criminali senza scrupoli e uno viene messo in atto tramite il bancomat. Scopri qual è il trucchetto per evitare le frodi che avvengono quando si preleva denaro contante presso gli atm.

Il trucchetto per evitare le frodi

Lo skimming che abbiamo citato è una truffa che avviene manomettendo gli apparecchi tramite i quali si fanno le transazioni con le carte di credito e i bancomat. Si tratta di una vera e propria clonazione. Il rischio però che una carta di debito o di credito venga copiata si presenta anche quando si utilizzano gli atm per il prelievo di contante. Allora come fare per cercare di non cadere nella truffa dei bancomat?

Stando al parere degli esperti, il metodo più semplice da mettere in pratica e più sicuro per cercare di mettere al riparo i propri risparmi, è quello di chiudere la sessione dopo aver compiuto le operazioni bancarie. In sostanza, come si legge anche sul sito web www.casertanotizie.com, concludendo con il tasto annulla, si dovrebbero evitare eventuali intromissioni. Per evitare la clonazione dei pin occorre coprire il tastierino numerico mentre si digita il numero segreto. Infine, per accorgersi se un pos è stato manomesso invece occorre notare la possibile presenza di difetti o parti danneggiate. In tal caso meglio optare per il pagamento contactless ed evitare di strisciare la carta.