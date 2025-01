Bancomat, nessuno si è accorto che stanno ELIMINANDO tutti gli sportelli | La motivazione è assurda, c’entra il Governo

Ecco che cosa sta succedendo in Italia e per quale motivo i bancomat sembrano essere spariti da un momento all’altro.

Gli atm che prima spuntavano ad ogni angolo oggi sono diventati rarissimi e c’è una motivazione precisa dietro questo fenomeno.

Prelevare a volte sembra quasi impossibile, eppure fino a qualche tempo fa non era così.

Gli sportelli bancari sono oasi nel deserto: scopriamo la ragione per quale non se ne vedono più in città.

Vediamo insieme che cosa è accaduto e perché c’entra anche il Governo italiano.

Bancomat, la decisione del Governo italiano

Come forse avrei notato in giro ci sono sempre meno sportelli bancari e ATM da cui prelevare. Questo per qualcuno può rappresentare un disagio perché la presenza di bancomat è fondamentale per prelevare denaro, disporre un pagamento e così via. Oltre a queste conseguenze di tipo strettamente pratico, la sparizione degli atm crea anche un altro tipo di problema. Più le filiali e i bancomat spariscono, più si esauriscono posti di lavoro. Ma chi è che ha deciso di eliminare i bancomat?

La scelta di smantellare gli Atm è una conseguenza della volontà delle banche di contenere i costi degli uffici e delle filali fisiche ma c’entra anche il Governo. Cerchiamo di fare chiarezza e di scoprire perché.

La vera ragione per cui gli ATM sono stati in gran parte smantellati

Ormai la transizione dall’analogico al digitale è sempre più evidente in tutti i settori. La digitalizzazione ha preso il sopravvento anche per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità, e non solo per quanto concerne i social o le chat private e la sfera personale. Con un’app si può prenotare, ad esempio il passaporto, una visita medica, iscriversi a un concorso pubblico, e in alcuni paesi come l’Island, si può anche votare. Chiaramente con il computer si possono fare transazioni bancarie, acquisti di azioni e di titoli, effettuare versamenti, disporre bonifici, giroconti. Questo ha creato i presupposti per un grande cambiamento.

Gli sportelli fisici delle banche, le filiali e i bancomat utilizzati per le funzioni più comuni sono stati rimpiazzati dai servizi home banking. Purtroppo però, se da un lato questo ha cambiato le nostre vite in meglio, perché ci ha permesso di operare online, risparmiando tempo, dall’altro lato, come premesso, sta creando una diminuzione dei posti di lavoro e in un futuro non troppo lontano potremmo non avere più le banche fisiche e nemmeno il personale. La ragione però è da ricercarsi anche nelle misure adottate dal Governo italiano e non solo, che sta cercando di scoraggiare l’uso del denaro contante per far sì che i pagamenti siano tracciabili. Pagare e ricevere denaro con carta di credito, bonifico e bancomat infatti, permette di contenere il fenomeno dell’evasione fiscale.