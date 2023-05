Bandi sisma Pnrr, 12 progetti finanziabili nei comuni della provincia di Rieti

Era la mattina del 24 agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6.0 colpì l’Italia centrale, in modo particolare l’area di Amatrice, in provincia di Rieti, creando numerosi danni e mietendo centinaia di vittime. La terra tremò fortissimo, una terribile scossa che devastò i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli.

Comuni in provincia di Rieti che ricadono nel “cratere sismico”

Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Cantalice (RI); Castel Sant’Angelo (RI); Cittaducale (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Poggio Bustone (RI) Posta (RI); Rieti; Rivodutri (RI).

Bandi finanziati dal Pnrr nell’Alto Lazio

20 progetti di soggetti pubblici e privati ammessi di cui 12 finanziabili nell’Alto Lazio, e in particolare nei comuni della provincia di Rieti che ricadono nel “cratere sismico”, per un contributo cumulato previsto pari ad oltre 10 milioni di euro.

Questi i numeri riportati nelle graduatorie relative ai bandi B2.1, B2.2 e B2.3, pubblicate in questi giorni, dei progetti ammissibili a finanziamento del Fondo complementare aree sisma 2009-2016, il programma di incentivi per il rilancio sociale ed economico delle Regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal piano nazionale complementare al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Graduatorie dei bandi

Le graduatorie di queste misure sono disponibili sul sito https://sisma2016.gov.it/ insieme ad ulteriori graduatorie uscite relativamente ai bandi Nextappennino gestiti da Invitalia. I bandi sub-misura B2 sono stati gestiti da Unioncamere, con attività di orientamento e animazione svolta dagli Enti camerali del “cratere” tra cui la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in base alla convenzione siglata tra Unioncamere, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, e il responsabile della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009.

Imprese culturali, turistiche, anche del terzo settore

I bandi gestiti dal sistema camerale hanno riguardato interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici; contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico; interventi per l‘inclusione e innovazione sociale e il rilancio abitativo, rivolti a imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità. (Com/Red/Dire)

