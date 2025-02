Bandiera Blu 2025, Latina vuole l’undicesimo riconoscimento consecutivo

Dopo dieci anni consecutivi di Bandiera Blu, il Comune di Latina si candida anche per il 2025, presentando un ambizioso Piano di Azione Locale per la Sostenibilità. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), non si limita a premiare la qualità delle acque di balneazione, ma richiede anche un impegno concreto delle amministrazioni locali in termini di tutela ambientale, sviluppo sostenibile e lotta al cambiamento climatico. E Latina si prepara a dimostrare di essere all’altezza delle sempre più stringenti norme richieste dalla FEE.

Piano d’azione, il focus sugli interventi previsti

Alla base della candidatura c’è un documento di 42 pagine che raccoglie gli interventi previsti dall’amministrazione per il triennio 2025-2027, con particolare attenzione a progetti finanziati con fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), già approvati e in fase di realizzazione. La strategia, avviata dall’ex commissario Carmine Valente, si inserisce nel percorso di transizione ecologica e sostenibilità urbana promosso dal Comune.

L’Action Plan del Comune di Latina si articola in due fasi, con un totale di 57 interventi finanziati per un importo complessivo di 34 milioni di euro, più altri 6 progetti in attesa di approvazione per ulteriori 4 milioni. Gli interventi sono suddivisi in cinque macro-obiettivi, in linea con il Green Deal europeo:

Mobilità sostenibile Creazione di piste ciclabili di collegamento tra il centro cittadino e il Lido, oltre che con i quartieri Nascosa e Nuova Latina .

di collegamento tra il centro cittadino e il Lido, oltre che con i quartieri . Incentivi alla mobilità sostenibile: il progetto Moovida prevede la distribuzione di buoni mobilità del valore di 50 euro a 800 beneficiari tra studenti e lavoratori .

prevede la distribuzione di a . Bike sharing assente: sorprende l’assenza di un sistema di bike sharing, misura ritenuta fondamentale in altre città impegnate nella mobilità sostenibile. Città e comunità sostenibili Ristrutturazione e efficientamento energetico degli edifici pubblici , tra cui il Palazzo della Cultura .

, tra cui il . Aree verdi e forestazione urbana per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’effetto isola di calore.

per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’effetto isola di calore. Abbattimento delle barriere architettoniche e progetti di inclusione. Vita sulla terra Rigenerazione urbana e lotta al consumo di suolo.

Progetti di riforestazione per migliorare la biodiversità. Vita sott’acqua Protezione delle aree marine e fluviali.

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione. Lotta contro il cambiamento climatico Produzione di energia da fonti rinnovabili (ma niente comunità energetiche , un’assenza che ha suscitato perplessità).

(ma , un’assenza che ha suscitato perplessità). Nuovi interventi per la riduzione dell’inquinamento e la depurazione delle acque.

Uno degli aspetti più discussi del Piano di Azione riguarda la gestione dei rifiuti urbani, tema centrale per la sostenibilità ambientale. Nel documento emerge una novità importante: Abc sarà un’azienda multiservizi, che non si occuperà solo della raccolta dei rifiuti, ma anche di igiene urbana, lavaggio delle strade, spazzamento, igienizzazione e diserbo.

Quest’ultimo punto ha già scatenato un acceso dibattito politico. Il diserbo urbano, previsto per il 2025, era stato fortemente criticato dalla Lega e da Forza Italia, che in passato avevano sollevato polemiche sulla sua gestione. La delibera di giunta lo conferma come una delle azioni strategiche, sottolineando la necessità di garantire efficienza e qualità nei servizi di pulizia della città.

