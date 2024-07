Bando Caldaie, dalla Regione Lazio 3 milioni di euro per sostituire i vecchi impianti inquinanti

Un’opportunità da non perdere per i cittadini di Roma e della Valle del Sacco

La Regione Lazio ha lanciato un nuovo bando destinato alla sostituzione delle vecchie caldaie inquinanti con impianti termici più efficienti ed ecologici. A partire da domani, 16 luglio 2024, i cittadini di Roma e della Valle del Sacco potranno richiedere un contributo economico per rinnovare i loro sistemi di riscaldamento domestico, grazie a una somma complessiva di tre milioni di euro stanziata dalla Regione.

Un’iniziativa per migliorare la qualità dell’aria

L’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport, Elena Palazzo, ha annunciato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di incentivare il rinnovamento degli impianti termici senza gravare sui bilanci familiari. “Vista l’utilità del provvedimento, a partire dalle prossime settimane, daremo ampia diffusione delle informazioni necessarie per accedere al contributo attraverso incontri pubblici e comunicazioni sui siti istituzionali”, ha dichiarato l’assessore Palazzo.

Dettagli del Bando

Il bando mira a sostituire gli impianti termici domestici di vecchia generazione, utilizzati per la climatizzazione invernale, con modelli meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista energetico. L’iniziativa integra il contributo del Conto Termico 2.0, già concesso dallo Stato per la sostituzione degli impianti di riscaldamento domestico, e si inserisce nelle politiche regionali per la tutela della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, in linea con il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio.

Come accedere ai contributi

I contributi saranno erogati in ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Potranno farne richiesta sia soggetti privati sia amministrazioni condominiali. Le domande dovranno essere inviate online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus, a partire dalle ore 12 del 16 luglio 2024 e fino alle ore 17 del 30 aprile 2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.

Un passo avanti per l’ambiente

Questo bando rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni nel Lazio. La Regione Lazio continua a dimostrare il suo impegno nella promozione di politiche ambientali sostenibili e nel supporto ai cittadini per la transizione energetica.

Informazioni e supporto

Per garantire una diffusione capillare delle informazioni necessarie, la Regione Lazio organizzerà incontri pubblici e pubblicherà comunicazioni sui siti istituzionali. I cittadini interessati sono invitati a seguire gli aggiornamenti e a prepararsi per presentare le domande tempestivamente, vista la natura a esaurimento delle risorse stanziate.

La sostituzione delle vecchie caldaie non solo contribuirà a ridurre l’inquinamento atmosferico, ma permetterà anche di ottenere risparmi energetici significativi, migliorando il comfort abitativo e riducendo i costi di riscaldamento.

L’iniziativa della Regione Lazio per la sostituzione degli impianti termici inquinanti con caldaie più efficienti è un’opportunità da non perdere per i cittadini di Roma e della Valle del Sacco. Con un contributo economico che copre una parte significativa dei costi, questo bando rappresenta una risposta concreta alla necessità di migliorare la qualità dell’aria e la sostenibilità energetica delle abitazioni.