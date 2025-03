Bando Expo Osaka 2025: 350 mila euro per le imprese di Roma e provincia, una vetrina per l’economia del Lazio

L’Expo Universale di Osaka 2025, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre, rappresenta una straordinaria opportunità per le imprese del Lazio che desiderano affacciarsi sul mercato internazionale. Per sostenere la loro partecipazione all’evento, la Camera di Commercio di Roma ha stanziato 350 mila euro attraverso il Bando Expo Osaka 2025, destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di Roma e provincia.

L’iniziativa è parte di una strategia più ampia di internazionalizzazione e crescita del Made in Italy, sostenuta in sinergia con la Regione Lazio, che ha messo in campo ulteriori finanziamenti a fondo perduto per supportare le imprese locali.

Le imprese selezionate potranno partecipare alla settimana dedicata al Lazio, dal 17 al 24 maggio 2025, un periodo strategico per mettere in mostra l’innovazione, l’artigianato e la capacità produttiva del territorio davanti a una platea internazionale.

Roberta Angelilli, Lorenzo Tagliavanti, Luciano Nobili

Expo Osaka 2025, un supporto concreto per le imprese laziali

Il Bando Expo Osaka 2025 offre un voucher di 5.000 euro per ciascuna impresa ammessa, coprendo fino al 50% delle spese di partecipazione. Il contributo è rivolto a tutte le imprese che vogliono essere presenti a Osaka, prendendo parte a:

Incontri di business matching organizzati dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane);

Workshop tematici e attività promozionali curate da Lazio Innova, ente regionale per lo sviluppo economico;

Eventi di networking con aziende e investitori giapponesi e internazionali, fondamentali per stringere nuove partnership.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate online, esclusivamente tramite il portale Webtelemaco Infocamere, nella sezione “Contributi alle imprese”, dalle ore 10:00 del 3 marzo 2025 alle ore 14:00 del 4 aprile 2025. Le richieste verranno esaminate in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Perché Expo Osaka 2025 è un’occasione unica per il Lazio

L’Esposizione Universale di Osaka è un evento di portata mondiale, che vedrà la partecipazione di oltre 150 paesi e di milioni di visitatori. Per le imprese del Lazio, essere presenti significa rafforzare la propria competitività internazionale e accedere a nuove opportunità commerciali.

Secondo gli organizzatori, l’Expo 2025 si concentrerà su innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo urbano, temi strategici per l’industria laziale, che vanta eccellenze nei settori:

Aerospazio e alta tecnologia

Farmaceutica e biotecnologie

Agroalimentare e enogastronomia

Audiovisivo e nuove tecnologie digitali

Moda e artigianato di qualità

Il Lazio è la seconda regione italiana per PIL (11,2% del totale nazionale) e la partecipazione all’Expo è un’opportunità per valorizzare il suo ruolo strategico nell’economia nazionale e internazionale.

L’impegno di Camera di Commercio e Regione Lazio per l’internazionalizzazione

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia della Camera di Commercio di Roma, che mira a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese locali.

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato che Expo Osaka 2025 rappresenta un’opportunità senza precedenti per le imprese del territorio. La sinergia con la Regione Lazio garantisce un supporto finanziario concreto per agevolare la partecipazione delle aziende e consentire loro di promuovere il meglio del Made in Italy su un palcoscenico globale di primaria importanza.

La Regione Lazio, attraverso l’assessore Roberta Angelilli, ha ribadito l’importanza di rafforzare la competitività delle imprese laziali attraverso strumenti di sostegno mirati. Il modello di collaborazione tra Regione e Camera di Commercio si dimostra un esempio virtuoso di sinergia istituzionale, finalizzato a valorizzare le eccellenze locali e attrarre investimenti esteri.

Chi può partecipare al Bando Expo Osaka 2025?

Il bando è aperto a tutte le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di Roma e provincia che rispettino i seguenti requisiti:

Essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;

Essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo.

Le imprese possono consultare il bando integrale sul sito della Camera di Commercio di Roma per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sui criteri di ammissibilità.

Roberta Angelilli

Un trampolino di lancio per il futuro del Lazio

Expo Osaka 2025 si presenta come un’occasione imperdibile per le imprese del Lazio che puntano all’internazionalizzazione e all’espansione sui mercati asiatici e globali.

Il sostegno economico garantito dalla Camera di Commercio di Roma e dalla Regione Lazio permette alle imprese di superare le barriere economiche alla partecipazione e di presentarsi con maggiore forza sulla scena internazionale.

Le aziende interessate sono chiamate a non perdere tempo, perché i fondi sono limitati e le domande verranno valutate in ordine di presentazione. Per chi vuole fare business in Giappone e ampliare i propri orizzonti, il momento di agire è adesso.

© Riproduzione riservata