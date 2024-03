Banksy, nuovo murales a Londra: il messaggio ‘ecologista’ dello street artist

(Adnkronos) – Un murales di Banksy realizzato con una colata di colore verde dietro albero spoglio è apparso durante la notte su un edificio residenziale a nord di Londra. A rivendicare la paternità dell'opera, dopo una mattina di speculazioni, è stato lo stesso street artist su Instagram. In un post,l’anonimo artista ha infatti pubblicato una foto di com'era il muro dietro l'albero prima del suo intervento. L'opera, realizzata a Hornsey Road, Finsbury Park, rappresenta una donna a grandezza naturale con uno spruzzatore di vernice a pressione che guarda verso l'alto l'albero, come per sincerarsi dell'effetto del suo lavoro. Visto con l'albero in primo piano e centrato sul muro, la vernice verde imita il fogliame della pianta, che è stata potata ed è completamente spoglia. Prima della conferma ufficiale, James Peak aveva riferito al programma Today della BBC Radio 4 che il lavoro portava tutti i segni distintivi" di Banksy. “Ha le tecniche giuste. Ha un messaggio interessante e facile da capire, una posizione molto intelligente. E risuona davvero nel momento in cui lo vedi. E, con Banksy, il contesto è tutto”, ha detto. I colori verde brillante rappresentano la municipalità di Islington, dove si trova l'opera, e anche, naturalmente, il giorno di San Patrizio, che è bello e festoso. "Il messaggio è chiaro", ha aggiunto. "La natura è in difficoltà e spetta a noi aiutarla a rinascere". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata