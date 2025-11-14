Barbara Alberti e l’età che avanza: un racconto personale che parla al Paese

Barbara Alberti intervista dal Corriere della Sera arriva nell’hotel milanese con un telefono d’altri tempi, quello che molti ricordano come simbolo di un’Italia che comunicava con calma diversa. Sorride, scherza, ma subito mette in chiaro il suo punto di vista: «La vecchiaia fa schifo». Una frase che sorprende chi la osserva muoversi con energia a ottantadue anni, scrivendo più di prima, presente nel dibattito culturale e capace di commentare il mondo con lucidità tagliente.

Per lei, il problema è che si passa una vita temendo un passaggio inevitabile e quando arriva, le sue implicazioni colpiscono senza preparazione adeguata. Questo dialogo, che attraversa memorie personali e considerazioni pubbliche, offre uno spaccato prezioso sulla percezione sociale dell'età e sui meccanismi culturali che regolano l'immaginario collettivo.

Vecchiaia e immaginario pubblico: specchio del nostro tempo

Le parole di Barbara Alberti risuonano in una società ancora divisa su come guardare ai cittadini più anziani. Da un lato l'invecchiamento attivo promosso a livello istituzionale, dall'altro la pressione estetica e comportamentale che spinge a evitare ogni segno del tempo. L'autrice osserva questo scenario con ironia, rifiutando l'idea di un'età senile trasformata in prodotto: «Si può fare tutto, dicono. Si può viaggiare, progettare, fare sesso. Però due persone centenarie che fanno sesso anche no». La sua voce, per quanto graffiante, mette a fuoco un fenomeno reale: l'anziano come consumatore, non più come risorsa culturale. È un cambiamento che modifica aspettative, linguaggi e perfino ruoli familiari, e che merita una riflessione collettiva, soprattutto in un Paese dove l'età media cresce e il welfare arranca.

La memoria culturale: cinema, intellettuali, icone italiane

Nella conversazione tornano figure del nostro patrimonio artistico. Stefania Sandrelli che mette a tacere una tavolata di intellettuali con parole semplici e limpide sulla vanità dei "pensosi". Monica Vitti, che riusciva a rendere regale la sobrietà cromatica più ostica per il grande schermo. Fellini che la chiamava "Barbarina" con tono giocoso. Ogni ricordo diventa un frammento di storia culturale nazionale, utile per comprendere un'epoca in cui il cinema italiano svolgeva un ruolo decisivo nella formazione dell'identità collettiva. Oggi quegli anni sembrano lontani, eppure restano vivi grazie ai racconti di chi li ha attraversati con sensibilità acuta.

Amore e gelosia per Barbara Alberti: l’altra faccia dei rapporti umani

Il nuovo libro di Alberti, “Gelosia”, offre lo spunto per approfondire un tema che coinvolge generazioni intere: la fatica delle relazioni e le loro dinamiche più intime. La scrittrice non si nasconde: «Sono sempre stata gelosa». Racconta amori, incomprensioni, fragilità che si ripetono pur cambiando contesto storico. Ricorda la sua prima delusione adolescenziale per una compagna che preferì la compagnia di un’altra amica: un episodio che lei definisce un sentimento delicato, fatto di affetto e bisogno di vicinanza. È un racconto di formazione non solo personale: interpella la società, la sua educazione sentimentale, il modo in cui gli adulti trasmettono ai giovani la capacità di affrontare emozioni complesse.

Famiglia, lavoro e precarietà culturale

Alberti non tace sulle difficoltà economiche vissute negli anni in cui il lavoro in sceneggiatura e produzione era disomogeneo. «Un mese avevamo milioni, il mese dopo ci manteneva il droghiere». È un’immagine che parla di un settore culturale irregolare, spesso privo di protezioni sociali. Oggi la situazione non è migliorata: professionisti di cinema, teatro, scrittura vivono ancora condizioni discontinue. La sua storia personale illumina un tema che riguarda molti italiani, non solo artisti: l’incertezza economica come componente costante delle vite lavorative.

Sicurezza e fragilità domestiche

L’episodio dei ladri entrati nella sua casa romana aggiunge un tassello di attualità: la percezione della sicurezza nelle grandi città. Alberti racconta con umorismo la vicenda, ma il fenomeno preoccupa. In quartieri residenziali come i Parioli, considerati più protetti, gli episodi di effrazione testimoniano un disagio diffuso. La sicurezza domestica resta una priorità politica molto sentita, nodo sul quale cittadini e istituzioni chiedono interventi più efficaci.

Una voce che interpreta un’Italia intera

In questa lunga conversazione emerge un’Italia che invecchia, che ricorda, che ride di sé e che cerca spazio per esprimere fragilità autentiche. Barbara Alberti, con la sua esperienza e il suo talento per l’osservazione sociale, offre un punto di vista che unisce passato e presente, e invita a ripensare come guardiamo all’età, ai sentimenti e al nostro vivere collettivo.