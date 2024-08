Barbara D’Urso, il gesto è strappalacrime: ‘Ho preso questa decisione’ | Non ci saranno più ripensamenti

Barbara D’Urso è lontana da più di un anno dall’ambiente televisivo. Il gesto della conduttrice è strappalacrime

Un anno abbondante è trascorso da quando Barbara D’Urso fu allontanata, senza troppi complimenti, da Mediaset dopo un sodalizio che nel complesso è durato quasi trent’anni. Colei che ricevette l’investitura e il soprannome di ‘Lady Cologno’ si è ritrovata da un giorno all’altro senza più niente in mano.

Il ‘suo’ “Pomeriggio Cinque” le è stato così portato via e la sua conduzione affidata all’ex giornalista di LA7 Myrta Merlino. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni legate a un possibile, eventuale ritorno della conduttrice napoletana ma nessuna conferma è giunta in tal senso.

Si è parlato ad esempio di contatti avviati con il gruppo Discovery in merito alla realizzazione di un programma simile in tutto e per tutto a “Pomeriggio Cinque“, da presentare sull’emergente e ambizioso Canale NOVE.

Niente di tutto questo però, almeno finora: ai rumors non hanno fatto seguito i fatti e per ora Barbara D’Urso resta la disoccupata più conosciuta e popolare d’Italia. Nel frattempo però non è rimasta con le mani in mano: ha inaugurato il suo canale di contenuti su Tik Tok e qualche ora fa ha annunciato un’iniziativa davvero lodevole.

Barbara D’Urso, l’iniziativa è spettacolare: i suoi fan sono commossi

È stata la stessa conduttrice partenopea a spiegare nei dettagli in consa consiste quest’operazione molto particolare: “Come sapete poco più di un anno fa si è interrotto il mio rapporto con Mediaset. Il mio contratto però è scaduto solo il 31 dicembre scorso e per questo motivo ho voluto e dovuto rispettare i termini“.

“L’azienda ha svuotato i miei camerini e con un grande tir mi sono state restituite tutte le mie cose, compresi vestiti e abiti che ho indossato nel corso degli anni trascorsi a Cologno Monzese”. A quel punto la D’Urso ha avuto la brillantissima idea di cedere tutti i vestiti.

Barbara D’Urso vende tutto, il fine è davvero nobile: i dettagli dell’iniziativa

L’aspetto più nobile di questa vicenda è che tutto questo materiale sarà messo a completa disposizione di Arimo, un’associazione nata nel 2003 che si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili.

Abiti, vestiti di scena e altri oggetti saranno venduti all’asta e il ricavato andrà tutto a questa associazione con cui Barbara D’Urso ha avuto direttamente a che fare nel corso degli anni. Un gesto da applausi, in attesa di rivederla in televisione.