Barbara d’Urso trova l’amore? Ora non ci sono più dubbi: sedotta e abbandonata dalla Tv, si consola tra le sue braccia

Chi è la nuova fiamma di Barbara d’Urso? A quanto pare la nota conduttrice si starebbe consolando proprio con lui.

Sono passati già due anni dal chiacchierato allontanamento di Barbara d’Urso da Mediaset, dopo aver condotto Pomeriggio 5 per quasi vent’anni.

Da quel momento, moltissime sono le state le voci circa il suo futuro televisivo. Proprio ultimamente, è stata raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, per discutere della sua “scomparsa” dai riflettori in quest’ultimo anno.

E’ stata in quell’occasione, quando le è stato consegnato il 14esimo tapiro d’oro, che la d’Urso ha anche rivelato i suoi attuali rapporti con Pier Silvio Berlusconi. Ma non è tutto.

Quello che non è passato affatto inosservato, è stato che la conduttrice napoletana è apparsa più bella e radiosa che mai. Sarà l’influenza del suo amore? Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web, il suo cuore sarebbe tornato a battere.

Chi è il nuovo fidanzato di Barbara d’Urso?

La vita professionale di Barbara d’Urso, a differenza di quella privata, non è mai stata un mistero. Infatti, è stata lei stessa a scherzare con Staffelli sul suo iconico stile televisivo: “Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”. Quindi ciò non toglie che da un momento all’altro potremo rivederla in Tv, ma su questo non ha aggiunto ulteriori dettagli. Anche sul rapporto con l’AD di Mediaset, ha spiegato di non avercela con nessuno: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”.

In secondo piano invece è sempre passata la sua vita sentimentale, su cui la conduttrice non si è mai sbottonata più di tanto. Eppure i fan, sono curiosi di sapere la verità su come stiano davvero le cose e soprattutto chi sarebbe l’uomo misterioso con cui avrebbe ritrovato l’amore. A questi dubbi, abbiamo provato a rispondere nel prossimo paragrafo.

Tutta la verità sulla conduttrice

Come riporta, altaformazione.it, almeno in via ufficiale Barbara d’Urso sarebbe single da anni. La conduttrice è molto riservata sulla sua vita privata, rimanendo sempre attenta a non apparire in pubblico in compagnia di corteggiatori. Dopo il suo divorzio da Michele Carfora diventato praticamente di dominio pubblico viste le immagini che lo ritraevano con un’altra, la d’Urso ha cercato di proteggere il più possibile la sua vita sentimentale. Le ultime immagini che sono state pubblicate su una sua presunta relazione risalgono a qualche anno fa, quando è stata avvistata a cena con Francesco Zangrillo.

Era poi circolato un gossip che parlava di una possibile storia d’amore con Flavio Briatore, imprenditore e conduttrice erano comparsi più volte in pubblico assieme e la cosa aveva alimentato i pettegolezzi. Ma entrambi all’epoca hanno provveduto a smentire le voci, parlando di un’amicizia. A quanto pare dunque, nulla si sa su chi sia il presunto nuovo amore o se invece sia ancora single.