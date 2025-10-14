Barbara Pandolfo: la misteriosa scomparsa a Roma, appello disperato della famiglia

A Roma, il caso di Barbara Pandolfo sta raggiungendo tutti. La donna di 54 anni è sparita l’8 ottobre scorso e da allora non si hanno più notizie. I familiari hanno lanciato un appello disperato, sottolineando l’importanza di contattare immediatamente il 112 nel caso qualcuno la avvistasse. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La misteriosa scomparsa di Barbara Pandolfo

La famiglia di Barbara è profondamente preoccupata per la sua scomparsa improvvisa. Barbara ha bisogno di seguire una terapia farmacologica specifica a causa delle sue condizioni di salute. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV ha inoltre confermato che le ricerche sono attive e che ogni minuto è prezioso.

Dettagli sulla scomparsa di Barbara Pandolfo

L’ultima volta che è stata vista, Barbara si trovava a bordo della sua Renault Twingo blu con targa EH 693 YE. Al momento della scomparsa indossava pantaloni jeans scuri, una giacca altrettanto scura e un maglioncino grigio. L’identikit fornito dal Comitato descrive una donna alta 1 metro e 70 centimetri, del peso di circa 60 chilogrammi, con capelli castano scuro e occhi marroni.

L’appello della famiglia Pandolfo ai romani

I familiari chiedono l'aiuto dei cittadini per ritrovare Barbara. Il volontario del Comitato sottolinea come sia cruciale agire rapidamente perché due giorni per le strade di Roma possono essere davvero lunghi in queste circostanze. La collaborazione dei cittadini potrebbe essere decisiva.

Con il passare delle ore, la polizia sta intensificando le ricerche su tutto il territorio romano. Si cerca qualsiasi indizio utile che possa condurre al ritrovamento di Barbara Pandolfo. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti e contribuire alle indagini.