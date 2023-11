Bari, 70enne muore investito mentre attraversava la strada

(Adnkronos) – Un pedone è stato investito da un'automobile ed è morto questo pomeriggio mentre attraversava la strada in via Tramonte al quartiere San Paolo di Bari. La vittima è un uomo di 70 anni. Dopo l'incidente il conducente è rimasto sul posto in attesa dei soccorsi del 118. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso del pedone. La Polizia Locale, dopo i rilievi, sta procedendo con gli accertamenti successivi di polizia giudiziaria. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

