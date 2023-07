Bari, trovato cadavere carbonizzato in un’auto elettrica

(Adnkronos) – Il cadavere carbonizzato di un uomo, non ancora identificato, è stato trovato nella notte in una automobile elettrica nel parcheggio del centro commerciale Santa Caterina a Bari. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo gli accertamenti ma dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un fatto dovuto a cause accidentali. —[email protected] (Web Info)

