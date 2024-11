Baroni infila un’altra vittoria, Zaccagni torna e segna: Lazio 2-1 Cagliari

Marco Baroni, privo di Nuno Tavares, affrontava un Cagliari molto motivato a fare punti all’Olimpico. L’assenza del terzino portoghese ha indubbiamente indebolito la fascia sinistra dei capitolini, ma Baroni ha anche ritrovato Nicolò Rovella e Manuel Lazzari: quest’ultimo reduce da un infortunio muscolare. Davide Nicola ha preparato la partita per smorzare sin dai primi minuti il pressing della Lazio, puntando molto sulla fisicità del centrocampo e sulla velocità degli esterni.

Primo Tempo

La partita tra la Lazio e il Cagliari inizia subito con una svolta: al 2′ Boulaye Dia riceve una punizione in area e, con un controllo perfetto, trova lo spazio per un tiro preciso che finisce nell’angolino destro, portando subito la Lazio in vantaggio per 1-0.

Il Cagliari risponde con determinazione, ma i cartellini iniziano ad accumularsi. Al 9′, Michel Adopo viene ammonito per un intervento falloso, e poco dopo, al 18′, è Tommaso Augello a ricevere il giallo, intensificando il clima in campo. La Lazio continua a cercare il raddoppio, e al 19′ Taty Castellanos prova un tiro dalla distanza, diretto all’angolino basso di sinistra. Il portiere del Cagliari, Simone Scuffet, però, è reattivo e riesce a deviare il pallone sul palo con un intervento sicuro.

Al 26′, Tijjani Noslin viene ammonito per un intervento deciso, seguito pochi minuti dopo, al 29′, da Yerry Mina del Cagliari, anch’egli punito con il giallo da Giovanni Ayroldi per un fallo giudicato eccessivo.

Verso la fine del primo tempo, il Cagliari riesce a trovare il pareggio. Al 41′, Zito Luvumbo raccoglie un pallone all’interno dell’area e calcia verso la porta. Una deviazione inganna Ivan Provedel, e il pallone finisce in rete per l’1-1.

Dopo pochi minuti, al 47′, l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco, con le squadre che rientrano negli spogliatoi in parità, pronte a giocarsi tutto nel secondo tempo.

Secondo Tempo

Il secondo tempo riprende subito ad alti ritmi e la Lazio cerca di mantenere il controllo del match. Nello slot dell’intervallo, Marco Baroni decide di sostituire Tijjani Noslin con Matias Vecino per rafforzare il centrocampo.

Al 49′, Gabriele Zappa del Cagliari viene ammonito per un intervento falloso, e l’arbitro Ayroldi, inflessibile, non accetta proteste. La Lazio continua a premere e, al 59′, Vecino si avvicina alla rete con un tiro in area che però viene respinto. La squadra ha comunque un calcio d’angolo per mantenere la pressione.

Nel corso dei minuti successivi, il gioco si fa più duro e l’arbitro estrae una serie di cartellini. Manuel Lazzari viene ammonito al 61′ per un intervento troppo deciso, seguito al 65′ da Zito Luvumbo del Cagliari. Poco dopo, Taty Castellanos sfiora il gol con un tiro che termina di poco a lato.

Al 68′, il Cagliari cambia due giocatori, con Adam Obert e Nicolas Viola che entrano al posto di Tommaso Augello e Gianluca Gaetano. Poco dopo, la Lazio effettua una sostituzione: Gustav Isaksen lascia il campo per Pedro.

Al 74′, Sebastiano Luperto riceve un cartellino giallo per un contrasto troppo duro. La Lazio continua a spingere e, al 76′, ottiene un rigore dopo un fallo in area commesso da un giocatore del Cagliari. È Mattia Zaccagni a incaricarsi della battuta e al 77′ realizza con precisione, mettendo la palla nell’angolino basso di sinistra e portando la Lazio sul 2-1.

Il Cagliari subisce un duro colpo al 79′, quando Michel Adopo viene espulso per somma di ammonizioni, seguito da Yerry Mina, che riceve il secondo giallo ed è costretto ad abbandonare il campo, lasciando il Cagliari in nove uomini.

Negli ultimi dieci minuti, la Lazio continua a cercare il terzo gol. Al minuto 81, Manuel Lazzari esce per far posto ad Adam Marusic, e Dia viene sostituito Fisayo Dele-Bashiru. All’83’, Nicolò Rovella tenta un tiro da fuori area che termina di poco a lato, e al 85′ viene ammonito per un intervento troppo aggressivo.

Al 92′, Taty Castellanos si trova uno contro uno con il portiere Simone Scuffet, ma quest’ultimo compie un intervento decisivo, negando il gol all’attaccante della Lazio. Al 96′ Ayroldi fischia la fine della partita, che termina con una vittoria per la Lazio sul punteggio di 2-1.

Pagelle

Provedel – 6

Lazzari – 5,5

Gila – 6,5

Romagnoli – 6

Pellegrini – 6,5

Guendouzi – 6

Rovella – 7

Isaksen – 6

Dia – 7,5

Noslin – 5

Castellanos – 6,5

Subentrati

Vecino – 6

Pedro – 6

Dele-Bashiru – 6

Marusic – 6

Zaccagni – 7