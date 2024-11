Baroni non si ferma più, Zaccagni scocca la freccia: Monza 0-1 Lazio

Mancava solo la partita contro il Monza per chiudere un ciclo di gare a dir poco soddisfacente per Baroni e la Lazio. I brianzoli, reduci dalla gara molto discussa contro il Milan, cercavano la vittoria per risollevare le sorti della classifica. Baroni ha optato per un 4-3-3, risparmiando il Taty Castellanos in favori di Dia al centro del tridente con Zaccagni e Pedro. Marco Baroni ha saputo gestire al meglio la pressione del Monza, portando a casa tre punti dopo una partita sofferta.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Monza ha inizio, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo fin dai primi istanti.

All’11’, la Lazio si rende pericolosa con Boulaye Dia, che riceve un ottimo passaggio e si libera in area per calciare verso il palo sinistro. Tuttavia, il portiere Stefano Turati compie un intervento straordinario, deviando il tiro in calcio d’angolo e mantenendo il risultato sullo 0-0.

Al 17′, arriva il primo cartellino giallo per il Monza: Andrea Carboni viene ammonito per un fallo evidente. Poco dopo, al 18′, anche Pedro Pereira finisce sul taccuino dell’arbitro Andrea Colombo per un intervento troppo duro.

La Lazio continua a spingere e al 34′ Mattia Zaccagni va vicinissimo al gol: riceve un passaggio intelligente al limite dell’area e calcia rapidamente, ma il suo tiro colpisce in pieno il palo destro. Un’occasione clamorosa per i biancocelesti.

Il vantaggio arriva finalmente al 36′, quando Matteo Guendouzi serve perfettamente Zaccagni, piazzato al limite dell’area. Zaccagni colpisce di precisione e con un gran tiro supera il portiere sulla destra, portando la Lazio sull’1-0.

Al 47′, l’arbitro fischia la fine del primo tempo, e le squadre si dirigono verso gli spogliatoi con la Lazio in vantaggio.

Secondo Tempo

Il secondo tempo riprende con la Lazio che continua a cercare di mettere al sicuro il risultato. Al 51′, Alessandro Bianco del Monza viene ammonito per proteste, e poco dopo, al 53′, Nicolò Rovella della Lazio prova un tiro fuori area che viene bloccato dal portiere Stefano Turati.

Al 60′, la Lazio effettua una doppia sostituzione: Taty Castellanos entra per Boulaye Dia e Gustav Isaksen sostituisce Pedro. I biancocelesti continuano a spingere e, al 68′, Matias Vecino sfiora il gol con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa.

Al 75′, arrivano altri cambi per la Lazio, con Luca Pellegrini che prende il posto di Mattia Zaccagni e Tijjani Noslin che sostituisce Nuno Tavares.

Nel finale, al 92′, Marco Baroni inserisce Samuel Gigot al posto di Matteo Guendouzi per rafforzare la difesa e mantenere il vantaggio.

Dopo un secondo tempo molto sofferto da parte della Lazio, i capitolini conquistano i 3 punti: la Lazio è momentaneamente prima in classifica insieme ad Atalanta, Fiorentina e Napoli.

Pagelle

Provedel – 6

Marusic – 6

Gila – 6,5

Romagnoli – 7

Nuno Tavares – 6,5

Guendouzi – 6,5

Rovella – 6,5

Vecino – 6,5

Pedro – 6,5

Dia – 6

Zaccagni – 7

Subentrati

Isaksen – 5,5

Castellanos – 5,5

Noslin – 5,5

Pellegrini – s.v.

Gigot – s.v.



*Foto: profilo X S.S. Lazio