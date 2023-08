Basket, Italia-Brasile 93-87 in amichevole prima di Mondiali 2023

(Adnkronos) – L’Italia batte il Brasile 93-87 a Shenzhen, in Cina, nella penultima amichevole prima dei Mondiali di basket 2023 al via il 25 agosto. Miglior marcatore azzurro giornata Simone Fontecchio con 26 punti. In doppia cifra anche Stefano Tonut (16 punti), Marco Spissu (11 punti e 7 assist), Giampaolo Ricci e Achille Polonara (11 punti). “Continuiamo a costruire. Il Brasile è un’ottima squadra e sono certo che farà un buon Mondiale. Ci abbiamo messo un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare fino in fondo. A prescindere dalla vittoria, la sesta in altrettante partite di preparazione, sono molto contento di ciò che questa squadra sta esprimendo. Arriverà il giorno in cui non vinceremo, ma ciò che non perderemo mai è la nostra identità e il rispetto reciproco. Abbiamo il diritto di sognare e vogliamo farlo”, dice il ct Gianmarco Pozzecco. “Il Brasile ci ha aggredito all’inizio ma la reazione come sempre è stata ottima. Abbiamo giocato di squadra in attacco rispondendo colpo su colpo anche al gioco fisico dei nostri avversari. Nel secondo tempo siamo stati bravi a fare ben 55 punti in 20 minuti. Non è stato facile, il Brasile è una squadra tosta, esperta e che gioca insieme. Siamo molto contenti e proseguiamo con fiducia l’avvicinamento al Mondiale”, l’analisi di Fontecchio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata