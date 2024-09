Basta zanzare, se spruzzi questo insetticida non si avvicinano più | Lo fai a casa con un solo ingrediente

Se le zanzare vi hanno stancato questa estate, ecco l’insetticida che non le farà più avvicinare. Fatto in casa con un solo ingrediente…

Ora che il caldo è aumentato, le zanzare stanno diventando un problema e un fastidio sempre più ricorrente, soprattutto nei mesi estivi in cui fa più caldo e l’umidità è alle stelle. Infatti, è aumentato anche il numero di specie presenti in Italia. In passato avevamo la zanzara comune.

Successivamente a partire dagli anni ’90 è arrivata la zanzara tigre, in origine specie del Sud-Est asiatico. Mentre la zanzara comune agisce principalmente durante la sera, questa specie è attiva anche durante il giorno. Inoltre, in futuro queste specie potrebbero aumentare, ora che il riscaldamento globale sta cambiando il nostro clima in modo drastico e radicale.

Le zanzare, sfortunatamente, non sono solamente fastidiose per le punture che causano prurito e per il loro ronzare che spesso non permette di dormire, ma sono anche un problema per la salute pubblica.

Infatti, negli ultimi anni ci sono state diverse malattie che si sono diffuse con questo tipo di insetto, come per esempio la febbre del Nilo. Per fortuna queste malattie sono ancora rare nel nostro paese. Esiste tuttavia un metodo infallibile per allontanarle per sempre.

Rimedi antizanzare popolari

Ultimamente proprio per evitare i morsi di zanzara hanno inventato e brevettato diversi rimedi che risultano essere più o meno efficaci. Quelli più comuni sono i repellenti cutanei fatti con sostanze repellenti per questi insetti come DEET oppure la più naturale citronella, fatta sia spray che come candela.

Di recente sono stati inventati anche dei braccialetti repellenti per le zanzare. Inoltre, avere una zanzariera in casa è un ottimo metodo per evitare che le zanzare entrino, soprattutto durante l’estate. Un’altra cosa importante da fare è eliminare completamente tutte le fonti di acqua stagnante perché è proprio lì che le zanzare depongono le uova.

Miglior rimedio per le zanzare fatto in casa

Un rimedio naturale molto efficace che può essere fatto in casa è l’utilizzo del sapone molle potassico. Questo è un prodotto biologico e naturale che deriva da alcuni elementi vegetali come per esempio l’olio di cocco.

Questo sapone è davvero anche un insetticida naturale che può essere impiegato come repellente anti zanzare. La sua ricetta è molto semplice: occorre semplicemente sciogliere 5 grammi di sapone molle in circa mezzo litro d’acqua. La soluzione può essere spruzzata negli ambienti e sulle piante. Inoltre, può anche essere spruzzato con parsimonia e accortezza sulla pelle.