Bastano 5 giorni al mese: ecco la dieta che fa tornare giovani | In pochi mesi perdi 3 anni

Vuoi conoscere il segreto per rimanere giovani? Segui questa dieta e perderai in poco tempo 3 anni di vita.

Tra i sogni più comuni vi è sicuramente quello di rimanere giovani per sempre o quanto meno restare in forma nel tempo. Con l’avanzare dell’età si sa, tutto tende a cambiare, a partire dal fisico che non è più lo stesso.

Tuttavia se è vero che tutti prima o poi dobbiamo invecchiare è anche vero che il modo in cui invecchiamo cambia nettamente le cose.

Ci sono diversi modi per contrastare gli anni che avanzano, uno per esempio è praticare una regolare attività fisica. Delle volte, anche solo una semplice camminata può fare la differenza.

Ad avere però un ruolo fondamentale nell’invecchiamento, è indubbiamente l’alimentazione. Mangiare bene, infatti, è importante non solo per la nostra salute ma anche per l’età biologica. Infatti, mentre l’età anagrafica è l’età scandita dal calendario, quella biologica è quella che effettivamente dimostriamo ed è la somma di tanti fattori tra cui proprio una dieta sana.

Vuoi fermare il passare del tempo? Con questa dieta si può

E’ Michael Roizen è anestesista e responsabile del benessere presso la Cleveland Clinic a diffondere e raccontare una dieta per longevità che seguita costantemente negli anni aiuta a ringiovanire. Il medico ha 78 anni, ma la sua “età biologica è di circa 57,6 anni. Ad affermarlo è stato lui stesso.

Roizen è riuscito così a sviluppare un sistema di benessere alla Cleveland Clinic, offrendo anche ai dipendenti degli incentivi finanziari che hanno permesso di implementare i cambiamenti di stile di vita verso percorsi più sani. Scopriamo quindi in cosa consiste questa dieta.

La dieta per la longevità

Ormai diffusa in tutto il mondo, la dieta mediterranea si è scientificamente dimostrata uno strumento valido per la salute e il benessere delle persone. Si basa su, cibi integrali, frutta, verdura, legumi, latticini, limitato utilizzo di carne rossa, cibi lavorati e alcol. Il medico Rozien ha anche raccontato di assumere proteine animali da cibi quali la trota e il salmone, ricchi di vitamina D e acidi grassi omega–3.

Ma ad essere il vero stratagemma che Roizen valido è quello sviluppato dal professore di gerontologia e direttore del Longevity Institute della University of Southern California, l’italiano Valter Longo. Parliamo della “Longevity diet” che consiste in un semi-digiuno cinque giorni al mese: uno strumento ipocalorico che equivale, nel lungo periodo, ad un digiuno di quasi sette anni. Dopo solo tre mesi, i partecipanti alla sperimentazione della dieta avevano quasi tre anni di età biologica in meno. E’ anche vero però, che alcuni medici e scienziati hanno dimostrato scetticismo in merito, sostenendo che la dieta può rivelarsi “dura” per alcune categorie di persone e lavoratori.