Battiti Live 2023, oggi la quarta puntata: cantanti e scaletta

(Adnkronos) – Quarta puntata questa sera di 'Radio Norba Cornetto Battiti Live', l'evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco di Gallipoli. Ma i cantanti si esibiranno anche da diverse località pugliesi. Appuntamento su Italia 1 a partire dalle 21.15 e in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2023" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky. L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 25 luglio: Mr. Rain, Carl Brave, Irama, Gabry Ponte, Tiromancino, Emis Killa, Achille Lauro, Rose Villain, Rkomi, Sangiovanni, Angelina Mango, Baby K, Leo Gassmann, Mara Sattei, Ariete, Enula, Claude Ciccio Merolla, Berna. Per lo spazio dedicato alle esibizioni "on the road", in collegamento dai luoghi più suggestivi della Puglia, questa sera vediamo: Fedez, Annalisa, Articolo 31 da Taranto; Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo (provincia di Bari); Matteo Paolillo da Peschici (provincia di Foggia). —[email protected] (Web Info)

