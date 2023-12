Bbc, tg comincia con dito medio: bufera su giornalista – Video

(Adnkronos) –

Un dito medio in tv ed è bufera alla Bbc. Sotto i riflettori finisce il gesto Maryam Moshiri, volto delle news dell'emittente britannica. La chief presenter è incappata in un incidente che ha scatenato polemiche. Dopo la sigla, si è esibita in un plateale dito medio a favore di telecamera: gelo in studio e, con ogni probabilità, anche davanti ai teleschermi. Moshiri ha provato a rimediare con un post su X. "Salve a tutti, ieri stavo scherzando un po' con lo staff. Stavo imitendo scherzosamente il conto alla rovescia mentre il direttore contava da 10 a 0 mostrando i numeri con le dita… Quando siamo arrivati a 1, ho mostrato il dito medio per scherzo e non mi sono resa conto che sarebbe stato ripreso dalla telecamera. Era uno scherzo privato con lo staff, mi spiace sia andato in onda. Non era mia intenzione che tutto questo accadesse, mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso. Non stavo mostrando il dito medio ai telespettatori o ad una persona. E' stato uno scherzo sciocco, doveva riguardare un numero ristretto di colleghi", conclude.

