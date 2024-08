Belen Rodriguez volta pagina, dalla delusione sentimentale al ‘matrimonio’ | ‘Adesso è tornata a sorridere’: c’è anche la data ufficiale

Svolta in arrivo per Belen Rodriguez (Ansa) - Ilquotidianodellazio.it

Belen Rodriguez sembra aver smaltito le delusioni d’amore degli ultimi anni e ora si gode la ritrovata serenità con il nuovo compagno

È un periodo particolarmente intenso per Belen Rodriguez. L’avvenente e quasi quarantenne showgirl argentina, ormai italiana acquisita, si sta godendo qualche giorno di relax in attesa di ripartire con la nuova stagione televisiva. Un’annata che si preannuncia ricca di novità da ogni punto di vista.

Nel corso della sua lunga permanenza nel nostro Paese la showgirl sudamericana ha campeggiato spesso sulle prime pagine e le copertine di siti e riviste di cronaca rosa: le sue lunghe, tormentate e discusse relazioni sentimentali con Marco Borriello e Stefano De Martino hanno trovato ampio spazio sui rotocalchi di gossip.

Come del resto lei stessa ha dichiarato in più occasioni, “l’amore mi ha fatto a brandelli“. In effetti le sue liaison sono tutte finite in malo modo, da quella con De Martino alla storia con Antonino Spinalbese. Ora però Belen sembra aver trovato una inedita stabilità affettiva con il nuovo compagno, l’ingegnere Angelo Galvano.

Secondo alcune voci non ancora confermate, l’ex modella argentina potrebbe presto convolare a nozze con il suo attuale fidanzato, il quale dal canto suo detesta ogni forma di esposizione mediatica e di visibilità sui social. Nel frattempo però per Belen si sta aprendo una nuova stagione molto importante sotto l’aspetto professionale.

Belen Rodriguez, la svolta è ufficiale: succederà tra poche settimane

Nel corso degli anni Belen Rodriguez ha conquistato spazi sempre maggiori nei palinsesti televisivi di Mediaset, l’emittente che le ha dato la possibilità di esprimersi in qualità di conduttrice e showgirl. In passato ha presenziato ad alcuni programmi di punta dell’azienda di Cologno Monzese come “Scherzi a parte“.

Per premiare la sua crescita come presentatrice i vertici di Mediaset le hanno affidato la conduzione di due talent show di grande successo come “Italia’s Got Talent” e “Tu sì que vales“. Un doppio, significativo passo avanti. Ma ora tutto sta per cambiare.

Belen Rodriguez, l’addio a Mediaset fa scalpore: è tutto vero

Dopo tanti anni però Belen ha deciso di dire addio all’azienda presieduta da Pier Silvio Berlusconi, accettando di buon grado di trasferirsi sul NOVE, il canale di proprietà del gruppo Discovery. E così dopo Fabio Fazio e Amadeus, anche Belen Rodríguez lavorerà sulle frequenze del canale del colosso americano.

L’ex modella che il 20 settembre prossimo festeggerà i suoi primi quarant’anni debutterà sui canali Discovery alla guida di ben due trasmissioni, “Only Fun – Comico Show” al posto di Elettra Lamborghini e “Amore alla prova – La crisi del settimo anno“. Un banco di prova di straordinaria importanza.