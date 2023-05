Belgorod: “Annettere Kharkiv per nostra sicurezza”. Russia risponde

(Adnkronos) – "Incorporare Kharkiv nella (vicina) regione di Belgorod". E' così che il governatore della russa Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha risposto alla domanda su "cos'altro si possa fare per rendere sicura la regione, soprattutto i distretti lungo il confine" con l'Ucraina. E' stato Francis Scarr, giornalista di Bbc Monitoring, a pubblicare su Twitter pochi secondi di dichiarazioni del governatore di Belgorod che, alla tv russa, appare certo nel rispondere sulla volontà di annettere la regione ucraina di Kharkiv. E, alla domanda se ritenga sia possibile, dopo un attimo di silenzio Gladkov ha replicato che a suo avviso si tratta "del modo migliore per risolvere i problemi di bombardamento della regione di Belgorod". Anche stamani il governatore ha accusato le forze di Kiev di aver attaccato alcune zone al confine tra Russia e Ucraina, denunciando il ferimento di almeno quattro persone. La risposta di Mosca alla richiesta di Gladkov è arrivata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Questa decisione fa parte delle questioni relative all'andamento e alla tenuta dell'operazione militare speciale, quindi non posso commentare in alcun modo", ha detto Peskov. Come sottolineato dal governatore di Belgorod, le forze armate ucraine effettuano quotidianamente massicci bombardamenti nella regione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

