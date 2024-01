BellaMa’, la figlia di Mino Reitano canta brano inedito del padre – Video

(Adnkronos) – Giuseppina e Grazia Reitano, ospiti oggi a BellaMa' (su Rai2 dal lunedì al venerdì, dalle 15.27 alle 17), hanno presentato un brano inedito del padre Mino, scomparso nel 2009. La figlia più piccola Grazia, infatti, per la prima volta ha cantato la canzone 'Il volo delle rondini', che Reitano aveva scritto insieme ad Alterisio Paoletti e Bruno Lauzi e inciso nel 2005, ma che non fece in tempo a pubblicare. Durante la trasmissione, condotta da Pierluigi Diaco, le figlie di Mino Reitano hanno cantato i grandi classici del cantautore calabrese insieme ai 25 componenti della Generazione Z (18-25 anni) e i 25 boomer (over 55 anni). La puntata completa di BellaMa' di oggi è disponibile su RaiPlay. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

