Belluno, scivola da panchina e finisce in un dirupo: morto 57enne

(Adnkronos) – Tragedia a Noach, Belluno, dove ieri sera un uomo è morto scivolando da una panchina e finendo in un dirupo. Passate le 20.30, il Soccorso alpino di Agordo è stato allertato per una persona precipitata in un dirupo sopra la frazione di Noach. Salito con un'amica di famiglia al belvedere che domina la vallata, mentre sedevano su una panchina, S.L., 57 anni di La Valle Agordina si era infatti sbilanciato indietro ed era caduto nel vuoto. La donna ha subito chiesto aiuto e, ottenute le coordinate del luogo, sul posto è arrivato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato con un verricello di 40 metri tecnico di elisoccorso e medico. Purtroppo non è stato possibile che constatare il decesso dell'uomo – caduto una ventina di metri da un salto di roccia e ruzzolato nel bosco ripido altri 30 – dovuto ai traumi fatali. Una squadra di nove soccorritori è quindi scesa tra la vegetazione, ha imbarellato la salma e ha provveduto al suo recupero sollevandola fino alla strada sterrata con il supporto di un argano, per poi affidarla al carro funebre.

